Jusqu'à 36 degrés ! Où la nouvelle vague de chaleur sera-t-elle la plus forte ?

Si l'ouragan Danielle devrait épargner l'Hexagone, son passage au large de l'Europe ne sera pas sans effet pour notre météo. Les températures vont grimper à des niveaux très élevés pour un mois de septembre avec des pics au-dessus des 30 degrés. Voici les infos et prévisions près de chez vous !

Pas de vent violent comme craint il y a quelques jours par des prévisions alarmistes mais l'ouragan Danielle va bien faire sentir son passage sur la France ces prochains jours ! Plus exactement son souffle chaud... Météo France prévoit des températures dignes de canicules d'été pour la fin du week-end et le début de la semaine prochaine. Selon les prévisionnistes, le passage de Danielle agirait comme une véritable "pompe à chaleur" sur la France. Si le début du week-end sera plutôt conforme aux normales de saison et même pluvieux dans la moitié nord, la météo va changer du tout au tout en quelques heures, les températures gagnant plus de 10 degrés dans le sud-ouest entre samedi et lundi. Le mercure pourrait y dépasser de 10 à 12 degrés les normales de saison.

Bordeaux : 34 degrés en maximales lundi 12 septembre.

Clermont-Ferrand : 29 degrés en maximales lundi 12 septembre.

Lille : 23 degrés en maximales lundi 12 septembre.

Lyon : 28 degrés en maximales lundi 12 septembre.

Marseille : 29 degrés en maximales lundi 12 septembre.

Nantes : 28 degrés attendus en maximales lundi 12 septembre

Nice : 27 degrés en maximales dimanche 11 septembre.

Paris : 24 degrés en maximales lundi 12 septembre.

Rennes : 28 degrés attendus lundi 12 septembre.

Strasbourg : 22 degrés en maximales lundi 12 septembre.

Toulouse : 31 degrés attendus lundi 12 septembre.

Tout le pays sera-t-il touché par cette vague de chaleur tardive ? Presque. Certaines régions seront davantage concernées, notamment dans le Sud-Ouest avec 32 degrés attendus par exemple à Tarbes dimanche et 36 degrés lundi 12 septembre ! Ce devrait être un record même si Météo France prévoit également 35 degrés à Pau ce lundi ou 34 degrés à Bordeaux. Les 30 degrés seront également dépassées lundi à Limoges et Toulouse et approchées à Lyon, Marseille ou La Rochelle. Déjà peu épargnée par les canicules cet été, la Bretagne ne sera pas en reste avec des pointes à 28 degrés attendues à Rennes lundi ! Seuls l'Est et le Nord devraient échapper à cette hausse soudaine. Attention, le passage des restes de l'ouragan Danielle déstabilisera le ciel et ces fortes températures pourraient être suivies de nombreux orages en milieu de semaine prochaine. Quelles seront les températures maximales dans votre ville ? Voici un petit échantillon des températures attendues dans plusieurs grandes villes de France :