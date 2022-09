"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 septembre 2022, 3 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto aura lieu sur les coups de 20h45. Les résultats de ce mercredi 21 septembre 2022 seront livrés dans la foulée sur cette page.

Trois millions d'euros sont mis en jeu ce mercredi 21 septembre 2022 au tirage du Loto organisé par la Française des jeux (FDJ). Le grand vainqueur, s'il y en a un, pourra d'emblée envisager une vie, disons-le, plus sereine financièrement. Plus besoin de s'inquiéter de l'inflation et de la baisse de son pouvoir d'achat avec trois millions d'euros sur son compte en banque. Le plus dur sera de ne plus choisir en fonction des prix lorsqu'il fera ses courses. Mais pour s'offrir la possibilité de ne plus compter, il faut d'abord remporter le tirage. Le résultat du Loto sera livré ici aux alentours de 20h45/21h.

Et malheureusement pour vous, il n'est pas chose évidente que de désigner les chiffres gagnants lorsque l'on participe au tirage du Loto. En effet, la grille est composée de 49 chiffres et 10 N°Chance. L'objectif, pour avoir tous les résultats corrects, est de cocher les cinq chiffres et le N°Chance qui sont tirés au sort lors du tirage. Peu importe le nombre de participants, vos chances sont toujours les mêmes. En ne jouant qu'une combinaison vous avez une chance sur 19 068 840.