"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 septembre 2022, 6 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Déjà cinq tirages du Loto restés sans grand vainqueur. La roue va-t-elle enfin tourné ce mercredi 28 septembre 2022 ? Réponse à l'heure des résultats.

Après une rentrée épuisante, fatigante, harassante même, qui ne fantasme pas sur une bonne grosse semaine de vacances sous les cocotiers, histoire de re-goûter un peu à la farniente de l'été ? Vous manquez de fonds pour envisager de voyager ? Cela pourrait changer, et ce, dès ce mercredi 28 septembre 2022. En effet, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose une cagnotte qui devrait séduire plus d'un joueur. Pour son tirage du Loto, six millions d'euros sont à gagner. Avec un tel pactole, le plus dur sera de choisir la destination : Tunisie ? Canaries ? Et pourquoi faire fi de son bilan carbone et s'envoler pour la Polynésie ?

Avec six millions d'euros, vous pourrez sans aucun doute faire les trois. Et même plus ! La semaine à Djerba ? Vol et hôtel inclus, comptez 500 euros par personne. Si vous partez en famille, admettons que vous soyez quatre, il vous en coûtera 2 000 euros. Avec six millions d'euros en jeu, vous pourriez vous offrir 3 000 semaines de vacances. Vous êtes plutôt Canaries ? À 735 euros la semaine par personne, il vous sera possible de partir 8 163 semaines, seul. De quoi occuper vos 156 prochaines années.