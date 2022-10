Changement d'heure : cette nuit, attention à vos montres !

Le changement d'heure c'est cette nuit ! Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, nombreux pays passeront à l'heure d'hiver.

Dans l'obscurité du samedi au dimanche 30 octobre à 3h du matin, il sera de nouveau 2h. Les Français se feront donc offrir une heure de sommeil supplémentaire le dimanche le plus long de l'année. Ce passage à l'heure d'hiver dure depuis 1975, il s'agit donc du 47ème passage à l'heure d'hiver. Exception en Outre-mer, car le changement d'heure ne s'applique pas, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une fois l'heure d'hiver mise en place, les Francais y resterons jusqu'au au dernier week-end de mars, soit dans la nuit du 25 au 26 mars 2023 pour passer de nouveau à l'heure d'été.

Cette nuit de nombreux appareils électroniques se mettront à jour automatiquement comme les smartphones, ordinateurs ou tablettes. Avec la digitalisation de la société de nombreux autres appareils sont de plus en plus connectés et pourront changer l'horaire automatiquement cette nuit, comme les voitures, montres connectées… Attention à vérifier vos paramètres pour s'assurer que le changement d'heure se fait automatiquement. A contrario, certains les appareils auront encore besoin de la main de l'homme pour être à l'heure.