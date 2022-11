Dernière rénovation : qui sont ces nouveaux militants écologistes ?

Décrite comme portant "l'opération de sauvetage de la dernière chance", Dernière rénovation est un collectif de plusieurs militants qui se font connaître à travers des actions polémiques.

Blocages du périphérique parisien, interruption du tournoi de tennis Roland-Garros… ; les actions chocs du collectif Dernière rénovation s'accumulent mais divisent. Ce mouvement contestataire et écologiste a pour principal objectif de faire réagir le gouvernement, notamment avec la mise en place d'une rénovation thermique ambitieuse en France d'ici 2040 pour lutter contre le dérèglement climatique.

Le déroulé des opérations est presque toujours le même ; lors de leurs actions de blocages en public ou d'événements populaires, les militants portent un t-shirt blanc maculé d'un chiffre inscrit en noir, correspondant au décompte des jours qu'ils restent avant le "désastre climatique". Le groupe apparu en 2022, met en avant sur son site internet les lacunes du gouvernement pour appliquer la Convention Citoyenne pour le Climat qui avait prescrit 149 actions à mettre en place en France pour abaisser les émissions de gaz à effet de serre. Les militants ont donc décidé de multiplier les actions coup de poing pour "faire appliquer les engagements auxquels notre gouvernement refuse de se plier". Les membres du collectif ont même déclaré que c'était à eux "d'entrer en résistance civile".

Les membres du mouvement écologiste se sont également montrés inquiets au regard de la COP 27 qui se tient du 6 au 18 novembre en Egypte. Invitée du Grand entretien sur France Inter début novembre, Sasha Cantet, militante écologique du groupe Dernière rénovation, a soulevé l'importance de genre de réunion entre Etats mais dénoncé l'inaction derrière les discours ; selon l'écologiste, malgré le fait qu'il s'agisse de la 27ème Conférence des Parties sur le climat, 'il n'y a toujours pas eu d'accord contraignant" a t-elle déploré. Sasha Cantet a également souligné que le dérèglement climatique n'attendait pas que "les grands de ce monde agissent, il y a des morts, ici en France. On a eu 11.000 décès cet été par rapport aux canicules. Chaque année, 2.200 personnes meurent car elles sont dans une passoire thermique" s'est-elle indignée.

Membre d'un réseau international

Dernière rénovation fait parti d'un collectif plus large, le réseau A22 qui coordonne ses actions avec 10 autres pays. Les activistes de Just stop oil en Angleterre avaient notamment scandalisé une partie de l'opinion publique le 14 octobre 2022 en aspergeant de soupe le tableau de Van Gogh exposé à la National Gallery de Londres. Quelques jours plus tard Just stop oil s'éitait également attaqué à la royauté britannique en entartant la statue de cire du roi Charles III au musée Tussaud. Voici les collectifs à l'étranger collaborant avec l'organisation française :

Angleterre : Just stop oil

Suède : Återställ Våtmarker

États-Unis : Declare Emergency

Allemagne : Letzte Generation

Canada : Save Old Growth (Tue/Thu), (Sat), (Sun)

Suisse : Renovate Switzerland

Norvège : Stopp Oljeletinga!

Italie : Ultima Generazione

Australie : Fireproof

Nouvelle-Zélande : Restore Passenger Rail

Les images des actions de Dernière rénovation

Le collectif souhaite mettre en place des actions non violentes mais "perturbatrices" pour d'obtenir du gouvernement les changements législatifs requis comme la rénovation thermique de nombreux logements. Voici les images de certaines actions menées par le groupe écologiste français.

Le groupe français a estimé que demander "gentiment ne suffit pas, nous devons créer une contrainte." Contrainte pas toujours acceptée par les usagers bloqués par les opérations du collectif, entraînant notamment l'ire des conducteurs bloqués lors des sit-in organisés sur le périphérique parisien.