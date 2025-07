Vigilance pluie, inondation et orages : la liste des départements menacés ce samedi

La vigilance de Météo France pour orages concerne 6 départements ce samedi. La menace a été jugée suffisante pour les faire basculer en orange.

L'essentiel Une partie de la France est placée en vigilance pluie - inondation ou orages, ce samedi 19 juillet 2025, avec un risque élevé dans l'Ouest du pays.

Météo France place 6 départements en vigilance orange pour orages ce samedi dès 6h : le Rhône, la Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme, l'Allier et l'Ain.

4 départements sont placés en vigilance jaune pour pluie - inondation : l'Ain, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire.

Selon les prévisions, de fortes pluies sont attendues, avec parfois des chutes de grêle ponctuelles et des phénomènes de ruissellement jugés "probables" par endroits par Météo France.

En direct

09:08 - 6 départements en vigilance orange pour orage 6 départements sont en vigilance orange pour des orages aujourd'hui. Il s'agit de l'Ain, de l'Isère, du Rhône, de la Loire, du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Une grande partie du territoire est toujours en jaune, à l'exception de l'ouest de la France. La vigilance orange devrait être terminée aux alentours de 18h. 18/07/25 - 23:07 - Que faut-il faire en cas d’alerte orange aux orages et pluie ? Sur son site internet, Météo France prodigue quelques conseils en vue des alertes orange aux orages et aux pluies qui ont lieu au cours de la nuit de vendredi et de la journée de samedi. Parmi eux, on retrouve une recommandation de s'éloigner des cours d'eau et des points bas, de rejoindre un point haut ou de s’abriter dans des étages supérieurs. L’institut public de météorologie rappelle aussi qu’il ne faut pas s’engager sur une route immergée, même en partie. Il faut également éviter de se déplacer pour se tenir informé de l’évolution de la situation. Il ne faut pas descendre dans les sous-sols. Mettre ses biens hors d'eau et enfin, il faut préparer et localiser son kit d'urgence. 18/07/25 - 22:39 - Ce vendredi soir, trois départements placés en vigilance orages et pluie Des épisodes pluvieux et orageux sont en cours sur une partie des régions Bretagne et Normandie en fin de soirée, selon le dernier bulletin de Météo France. Plusieurs autres départements de l’ouest de la France sont en vigilance jaune aux orages. Demain matin, la vigilance orange aux orages sera maintenue dans les trois départements du Nord-Ouest que sont l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Calvados. Par ailleurs, six autres départements de l’est seront placés en journée en alerte orage : Rhône, Loire, Isère, Puy-de-Dôme, Allier, Ain.

Le 18 juillet 2025 23:07 - Suite à une dépression au large des îles Britanniques, le temps devient très instable en France avec la formation d'un front orageux par le nord-ouest du pays ce vendredi 18 juillet. Les orages débutent sur la Normandie et se propagent vers la Bretagne. Ils provoquent de fortes pluies. Au fil des heures et de la soirée, l'intensité s'accélère. Les cumuls de pluie peuvent avoisiner les 30 à 50 mm, voire 60 à 80 mm.

14 départements sont placés en vigilance jaune orages : la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne, le Calvados, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. "Les premiers orages se forment sur la Normandie en deuxième partie d'après-midi de vendredi de manière dispersée. Les pluies associées pourront être fortes ponctuellement accompagnées de rafales voisines de 80 km/h, de chutes de grêle occasionnelles, de taille petite à moyenne", précise Météo-France. Des orages sont aussi attendus en soirée sur l'Aquitaine.

Six départements sont, par ailleurs, placés en vigilance pluie-inondation. Si l'Orne, la Mayenne et la Loire-Atlantique sont au niveau d'alerte jaune, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et le Calvados ont été placés en vigilance orange, notamment pour la soirée et la nuit. Dans ces zones, plusieurs heures de pluie sont annoncées, avec un cumul jusqu'à localement 70 à 80 mm et des risques de ruissellement par endroit. Cette vigilance est maintenue pour la journée de samedi.

Un week-end très perturbé

Ce week-end, la tendance orageuse va s'élargir. Des averses orageuses sont prévues d'abord en Normandie puis vont s'étendre et devenir plus virulentes du "sud de la Lorraine vers la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc-Roussillon". Un axe pluvio-orageux important concernera le centre-est dès samedi matin avec six départements placés en vigilance orange orages : l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain et l'Isère. Il durera une grande partie de la journée avec une activité électrique intense et des cumuls de pluie importants en seulement quelques heures. Les régions du sud-ouest au centre seront aussi touchées.

Samedi, seuls 14 départements, situés notamment dans l'ouest, échappent à la vigilance orages. Dimanche, des orages pourraient encore se développer à l'est et la pluie toucher une majeure partie du pays.