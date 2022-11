"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 novembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le suspense était à son comble en ce début de soirée. Peu après le JT de 20 heures, le tirage du Loto de ce lundi 28 novembre 2022 a enfin eu lieu. Les résultats sont à retrouver plus bas...

[Mis à jour le 28 novembre 2022 à 20h56] Et le grand gagnant du tirage est... La FDJ ! Faute d'avoir vu l'un des participants au tirage du Loto de ce lundi 28 novembre 2022 trouver le résultat gagnant, la Française des jeux a remis son énorme jackpot de 22 millions d'euros sur la table. Pour pimenter le tout, comme c'est le cas entre chaque tirage du Loto resté sans grand vainqueur, un million d'euros ont été ajoutés. Conséquence : mercredi 30 novembre 2022, les participants ne joueront plus pour 22, mais bien 23 millions d'euros. En attendant, chacun est invité à consulter les résultats du Loto du jour. Car si personne n'a trouvé le résultat dans sa totalité, certains auront sans doute mis la main sur quelques bons chiffres et avec, plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'euros !

Tirage du 28/11/2022 2 - 9 - 13 - 24 - 46 Chance : 6

Joker+ 1 057 304

Option 2nd tirage : 6 - 21 - 30 - 35 - 47

10 codes gagnants : C 1568 1022 - F 1410 8666 - J 1301 7074 - P 0106 9294 - Q 2240 8752 - R 2046 9947 - T 6099 0689 - V 3009 8993 - V 5285 6069 - W 3670 4022

Vingt-trois millions d'euros, trop peu pour vous ? Si vous n'avez d'yeux que pour les énormes cagnottes de plus de 50 millions d'euros, vous allez être content d'apprendre que mardi, la Française des jeux et ses homologues européennes proposent un jackpot de 87 millions d'euros. Une aubaine alors que les fêtes de fin d'année, et avec Noël, se profilent. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Il s'agira toutefois d'un tirage de l'Euromillions et non de Loto. Vos chances de trouver les résultats seront moindres, mais la cagnotte bien plus intéressante.

Si jamais vous estimez que 87 millions c'est encore trop peu pour dégainer 2,50 euros, sachez que la FDJ a plus d'un tour dans son sac. Non contente de proposer un gros lot de 87 millions d'euros mardi, elle met en jeu un jackpot de… 130 millions d'euros vendredi ! Une semaine de folie en perspective donc. Dans le cas où un seul grand chanceux parviendrait à trouver le résultat de chacun de ces tirages, il terminerait la semaine avec… 240 millions d'euros ! Une cagnotte digne de celles proposer aux États-Unis ! Mais il faudrait une chance incroyable pour parvenir à remporter trois jackpots d'affilée. Et un certain culot… Qui oserait encore jouer au Loto ou à l'Euromillions après être déjà devenu millionnaire ? Mais après tout, pourquoi pas ? Tout se tente…