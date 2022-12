"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 5 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Envie de commencer la semaine en grande pompe ? Participez au tirage du Loto de ce lundi 5 décembre 2022 ! Vingt-cinq millions d'euros sont en jeu. Ne reste plus qu'à trouver les résultats…

[Mis à jour le 5 décembre 2022 à 19h05] Le saviez-vous ? La cagnotte moyenne remportée lors d'un tirage Loto s'élève à cinq millions d'euros. C'est 2 272 727 fois le montant du prix d'une grille classique pour tenter sa chance, celle-ci étant vendue à 2,20 euros. Mais c'est surtout cinq fois moins que le jackpot proposé ce lundi 5 décembre 2022. Pour ce tirage du Loto, 25 millions d'euros sont promis à celle ou celui qui trouvera le résultat du jour. En parlant de résultat, sachez d'ailleurs que tous les résultats du Loto seront livrés ici à partir de 21 heures.

Avec un tel jackpot en jeu, difficile de trouver le grand Loto de Noël attrayant cette année. Comme chaque 25 décembre, la Française des jeux (FDJ) mettra en place un tirage exceptionnel, s'improvisant, d'une certaine manière, père Noël d'un jour. Ainsi, le dimanche 25 décembre 2022, 15 millions d'euros seront proposés pour le tirage du Loto. Mais ce n'est pas tout ! Cent codes LOTO permettant de remporter chacun 20 000 euros seront également tirés au sort, contre seulement 10 lors d'un tirage du Loto classique. À noter toutefois qu'au vu du nombre de vainqueurs annoncés ce soir-là, la grille sera vendue un peu plus cher qu'en temps normal : cinq euros au lieu des fameux 2,20 euros.

Vous trouvez toutes ces cagnottes trop petites à votre goût ? Qu'à cela ne tienne ! Demain, mardi 6 décembre 2022, la Française des jeux et ses homologues européennes proposent un tirage de l'Euromillions de 143 millions d'euros. Il est d'ores et déjà possible de tenter de trouver les résultats moyennant 2,50 euros, le coût d'une grille classique. Gardez néanmoins en tête que le Loto comme l'Euromillions sont des jeux de hasard. Remporter de tel jackpot reste le fruit d'une chance incroyable… Mais comme aime le dire et le répéter la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance !" Alors, pourquoi pas vous ?