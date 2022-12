Des délestages testés vendredi 9 décembre : des coupures de courant à prévoir ?

Vendredi 9 décembre, un test grandeur nature pour tester le réseau électrique va être effectué en France. Comment cela va-t-il s'organiser ?

C'est un test grandeur nature qui va avoir lieu vendredi 9 décembre 2022. Alors que depuis plusieurs semaines, le gouvernement alerte sur d'éventuels délestages électriques au cours de l'hiver, c'est-à-dire des coupures de courant ciblées, programmées et à la durée limitée, un exercice national est organisé en guise de test.

Une simulation grandeur nature

Pas de panique : il ne s'agit là que d'une expérimentation menée par Enedis et RTE, en lien avec les préfectures. Ainsi, aucun habitant ne sera concerné par une quelconque coupure d'électricité liée à un délestage. Lors de ces simulations, les entités concernées par la gestion du courant électrique dans le pays mettront à l'épreuve le réseau électrique, uniquement via des simulations sur ordinateurs. L'objectif de l'exercice : vérifier les procédures établies si de véritables délestages devaient avoir lieu dans les semaines à venir, mais aussi les réactions des équipes techniques et les décisions prises. Différentes surtensions seront ainsi testées au cours de la journée, variant selon des scénarios météorologiques divers. En effet, le recours à des délestages est surtout craint dans l'hypothèse de températures particulièrement fraîches, lorsque les Français cherchent à se chauffer davantage à leur domicile ou au travail.

Enedis et RTE n'ont pas donné de détails sur les tests qui seront réalisés ce vendredi. Certaines régions seront-elles plus ciblées que d'autres ? Les conséquences sur certains établissements prioritaires tels que l'école ou les hôpitaux seront-elles mesurées ? L'impact des délestages sur le réseau téléphonique et notamment l'appel des secours sera-t-il évalué ? Alors que ces sujets préoccupent, cet exercice devrait permettre d'apporter des réponses et, potentiellement, d'adapter les réponses si tel ou tel scénario venait à se produire. Une chose est sûre : les acteurs de l'énergie peuvent, selon leurs dires, se préparer sereinement encore tout le mois de décembre. "On ne peut pas craindre de coupures d'électricité avant la fin de l'année", a affirmé Jean-Paul Roubin, directeur exécutif de RTE, sur BFMTV.