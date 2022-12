Coupure d'électricité : quelles conséquences pour le test réalisé ce 9 décembre ?

Enedis et RTE procèdent ce vendredi 9 décembre à un test grandeur nature des délestages qui peuvent être décidés dans les prochaines semaines, pour préserver le réseau électrique français. Une expérimentation inédite dans son ampleur...

C'est un test inédit qui va se dérouler ce vendredi 9 décembre. Enedis, le fournisseur d'électricité en France et Réseau de transport d'électricité (RTE), la société en charge de l'acheminer, vont procéder à une expérimentation grandeur nature des délestages qui peuvent être décidés en France en janvier 2023 si la pénurie d'électricité était trop forte dans les journées et les heures les plus froides de la saison. Un test national "sur table", réalisé par des simulations sur cartes, pour s'assurer du bon déroulement des coupures volontaires, le dernier recours si le blackout complet menaçait le pays cet hiver.

Pour simuler ces coupures de courant, Enedis et RTE vont travailler avec les préfectures sur des scénarios entièrement dématérialisés, réalisés sur ordinateur. Ainsi, l'impact du test sera neutre pour les particuliers comme pour les entreprises, aucun habitant ne sera concerné par une quelconque coupure d'électricité ce vendredi. Seule conséquence probable pour la population : de nouvelles informations sur le plan de délestages établi par une circulaire du gouvernement à la toute fin novembre, ou quelques réglages du dispositif présenté la semaine dernière.

Enedis et RTE n'ont pas donné les détails du test

On ne connaît pas avec précision le déroulement de l'exercice, mais différentes surtensions seront ainsi testées au cours de la journée, en faisant varier les scénarios météorologiques. En résulteront des délestages fictifs, autrement dit des coupures d'électricité ciblées et temporaires pour soulager le réseau. Lors de ces simulations, les opérateurs chargés de la gestion du courant électrique dans le pays répéteront les procédures établies si de véritables délestages devaient avoir lieu dans les semaines à venir, mais aussi les réactions des équipes techniques et les décisions prises.

Si ce type d'exercice est réalisé régulièrement selon Enedis, c'est son ampleur et sa nature qui sont inédites. Cette fois, il s'agit de tester à l'échelle nationale des délestages provoqués par des difficultés d'approvisionnement et non par des intempéries comme les orages ou les tempêtes.