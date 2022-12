"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 26 décembre 2022 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce lundi 26 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter 2 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto. Les résultats sont disponibles dès maintenant sur cette page.

[Mis à jour le 26 décembre 2022 à 21h20] Ce lundi 26 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter un jackpot non négligeable de 2 millions d'euros, à condition bien sûr que vous trouviez les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Si vous n'êtes malheureusement pas parvenu à trouver la combinaison gagnante ce soir, sachez que vous pourrez retenter votre chance lors du prochain tirage du Loto qui aura lieu mercredi 28 décembre. Vous pouvez néanmoins consulter les résultats du tirage de ce lundi ci-dessous, afin de voir à quel point vous étiez proches de devenir multimillionnaire.

Comme à son habitude, la FDJ a également tiré au sort 10 codes gagnants d'une valeur de 20 000 euros chacun. Pour rappel, un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Lors d'un tirage du Loto, vous avez jusqu'à 20h15 le soir même pour participer. Vous pouvez pour cela aller sur le site fdj.fr, l'application officielle, ou dans l'un des 30 000 points de vente agréés par la FDJ. Attention : il faut être majeur pour pouvoir jouer, et une carte d'identité pourra vous être demandée. Une grille de Loto basique coûte 2,20 euros, mais son prix peut rapidement augmenter avec l'option 2nd tirage ou encore le Joker+.

Vous êtes un joueur occasionnel et préférez donc attendre un gros jackpot pour participer à un tirage du Loto ? Vous serez ravi d'apprendre que la FDJ va organiser un tirage exceptionnel pour le soir du Nouvel An. 10 millions d'euros au minimum seront ainsi mis en jeu. Il ne faut cependant pas placer trop d'espoirs dans vos chances de remporter cette somme d'argent vertigineuse, car elles sont extrêmement minces. Sur chaque grille de Loto, vous avez en effet 1 906 884 manières différentes de cocher les cinq cases. Et c'est sans compter le numéro chance, qu'il faut choisir parmi dix propositions. En ajoutant cette variable, vous avez ainsi une chance sur 19 068 840 de devenir multimillionnaire.