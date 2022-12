"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 décembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Deux millions d'euros étaient en jeu ce mercredi 28 décembre 2022. Le tirage du Loto vient de dévoiler les résultats.

[Mis à jour le 28 décembre 2022 à 21h20] Que fallait-il avoir parié ce mercredi 28 décembre 2022 pour empocher les deux millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du nouveau tirage du Loto ? La combinaison gagnante est enfin connue. Avez-vous trouvé le résultat ? Le mieux reste de consulter et de comparer soi-même la combinaison gagnante. Tous les résultats du Loto sont disponibles ci-dessous :

Les deux millions d'euros en jeu ce mercredi ne vous parlaient pas ? Sachez qu'il est déjà possible de jouer pour le tirage du 13 janvier 2023. Vendredi 13 oblige, la FDJ proposera pour cette occasion un Super tirage du Loto avec 13 millions d'euros en jeu. Mais ce n'est pas tout ! Alors qu'en temps normal, lors de chaque tirage du Loto, 10 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros sont tirés, faisant de ce fait 10 gagnants, lors du Super tirage du vendredi 13 janvier 2023, ce sont 50 codes à 20 000 euros qui seront sortis. De quoi laisser rêveur…

Quid du 31 janvier 2022 ? Si un grand tirage de Noël a bien eu lieu le 25 décembre, pour le Nouvel An, pas de super tirage du Loto. Toutefois, il sera tout de même exceptionnellement possible de multiplier vos gains par deux à l'occasion du tirage du Loto du samedi 31 décembre 2022. Attention cependant, cela sera possible uniquement si vous prenez l'option de jeu 2nd tirage. Celle-ci coûte 80 centimes. Votre grille classique vous sera ainsi facturée 3 euros au lieu de 2,20 euros. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle...