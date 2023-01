Grève du 19 janvier : les perturbations se précisent ! Les derniers infos

A deux jours de la grève du 19 janvier 2023, les manifestations et surtout les perturbations prévues sur le trafic des transports, dans les écoles ou encore dans les raffineries doivent se préciser ce mardi. Les syndicats espèrent voir un million de personnes s'opposer à la réforme des retraites.

L'essentiel

Ce mardi 17 janvier 2023, plusieurs syndicats doivent donner des précisions sur les formes et l'ampleur que prendront les grèves du jeudi 19 janvier dans leurs secteurs. Les prévisions concernant le trafic des transports RATP et SNCF, celles attendues dans les écoles mais aussi les actions des syndicats de l'énergie doivent être détaillées dans la journée. La CGT, la CFDT et les six autres organisations syndicales unies dans un front commun appelle à une mobilisation massive et rappelle que la grève du 19 janvier 2023 doit être le premier acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. L'ensemble des syndicats sont d'ailleurs prêts à poursuivre la grève fin janvier et en février.

Il est encore difficile de savoir si ce mouvement sera très suivi et si les cortèges seront très fournis dans les principales villes du pays. Mais on sait déjà quels sont les secteurs concernés et les perturbations à prévoir. Cette grève du 19 janvier 2023 concerne :