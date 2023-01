"Grève en janvier 2023 : à quoi s'attendre ce jeudi 19 ? Et ensuite ?"

GREVE JANVIER. La grève du jeudi 19 janvier promet d'être très suivie mais d'autres mouvements sociaux ont lieu en amont et s'organisent pour de prochaines mobilisations. Quel est le calendrier des grèves pour les prochaines semaines ?

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 12h04] La spirale des grèves est-elle lancée ? Alors que la "journée noire" du 19 janvier 2023 continue de se préparer dans les syndicats de tous les secteurs, les écoles donnent les top départ de la séquence des mouvements sociaux ce mardi 17 janvier. Les syndicats de l'enseignement manifestent à deux jours de la grève intersyndicale pour défendre des revendications portées depuis longtemps et, sans doute, dénoncer la réforme des retraites avec un peu d'avance.

Mais cette initiative dans l'Education nationale ne devrait être qu'un avant goût de la grève du 19 janvier, pour les professeurs qui seront alors rejoints par les transports, les secteurs de l'énergie, les soignants et bien d'autres. Les huit syndicats français à l'origine de l'appel à la grève espèrent et s'attendent à voir des "millions" de personnes manifester contre la réforme jugée "injuste". Plusieurs représentants syndicaux comme Laurent Berger et Philippe Martinez, respectivement patron de la CFDT et de la CGT, ont en tête l'exemple des mobilisations de 1995 contre le plan Juppé qui portait également sur les retraites et avait poussé deux millions de Français à battre le pavé.

L'objectif est ambitieux mais les syndicats s'accordent de l'atteindre en multipliant les grèves. Selon l'ampleur du mouvement social du 19 janvier qui doit être le premier acte d'une mobilisation installée dans la durée, les syndicats envisagent déjà la reconduction d'opérations interdisciplinaires et "coup de poing". Reste que secteur par secteur, les syndicats s'organisent déjà pour mener d'autres grèves ou d'autres actions sur les prochaines semaines, et jusqu'en février pour certains, pour empêcher l'adoption de la réforme des retraites. Avec un calendrier qui s'annonce chargé, quelles sont les grèves déjà fixées pour la fin du mois de janvier ?

Une grève intersyndicale le 19 janvier

C'est une première depuis 12 ans et "un exploit" du gouvernement selon le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez : les huit fédérations syndicales françaises (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) s'unissent dans un front commun contre la réforme des retraites. Tous ensemble, les représentants syndicaux ont appelé à la grève et à une "mobilisation massive" espérant voir des millions de personnes dans les rues avec un exemple en tête celui de la mobilisation de 1995 contre le plan Juppé sur les retraites qui avait poussé deux millions de manifestants à batte le pavé.

Cet appel à la grève lancé par l'intersyndical ne pourrait être qu'un point de départ d'une mobilisation sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'union des syndicats doit d'ailleurs se réunir jeudi soir après la journée de grève pour décider de la suite des opérations en fonction de l'ampleur des manifestations. "C'est le premier rendez-vous, ça veut dire qu'il y en aura d'autres", lançait Philippe Martinez le 13 janvier sur BFMTV quand la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzeletti anticipait dans des propos repris par La Tribune : "On peut avoir une deuxième journée très rapprochée pour ne pas casser la dynamique".

Toute la gauche a appelé à rejoindre le mouvement intersyndical et à participer à la journée de mobilisation. Les syndicats ne se sont pas opposés à la présence des élus de gauche dans les rangs quand ils ont assuré ne tolérer la présence d'aucun membre de la majorité ou de la droite dans les cortèges. Laurent Berger, patron de la CFDT, a toutefois insisté le 16 janvier pour dire sur Franceinfo que les manifestations du 19 janvier ne sont pas politiques, elles doivent appartenir aux travailleurs et tous les élus "seront derrière".

Une grève dans les écoles le 17 janvier

Les syndicats d'enseignants font partie des premiers à avoir répondu par la positive à l'appel à la grève du 19 janvier. Dans les cortèges partout en France les syndicats que sont le Snuipp-FSU, le Snes-FSU, l'Unsa-éducation ou encore le Sgen-CFDT vont protester contre la réforme des retraites, en particulier contre le recul de l'âge légal à 64 ans et la non prise en compte des études longues. Mais avant cela, la FSU, premier syndicat de l'enseignement a appelé à une manifestation propre au secteur de l'Education nationale ce mardi 17 janvier. Cette fois, les revendications portent essentiellement sur une revalorisation salariale et sur l'amélioration des conditions de travail, mais il n'est pas impossible que des slogans contre la réforme de retraites soient scandés.

Le Snes-FSU, principal syndicat du secondaire, est à l'initiative de l'appel étendu à la grève dans le secteur de l'enseignement, mais avant lui certains professeurs avaient déjà prévu de manifester le 17 janvier : ceux des lycées professionnels. Ces derniers dénoncent une autre réforme d'Emmanuel Macron celle concernant le réorganisation de la voie professionnelle. C'est donc une convergence des luttes qui s'organise sous l'impulsion des syndicats d'enseignants.

Trois grèves progressives dans les raffineries à l'appel de la CGT-Pétrole

Le réforme des retraites "illégitime et inacceptable" ne doit pas entrer en vigueur pour les syndicats du secteur pétrolier. La CGT-Pétrole a invité les salariés à multiplier et intensifier les grèves ces prochaines semaines, anticipant des "baisses de débit" et "l'arrêt des expéditions" de carburants, selon Eric Sellini le coordinateur national du syndicat chez TotalEnergies.

Le syndicat prévoit une grève de 24 heures le 19 janvier, une autre de 48 heures le 26 janvier, et enfin une grève de trois jours à compter du 6 février. Un plan en trois étapes qui laisse la voie ouverte à une reconduction du mouvement social et même "si nécessaire, à l'arrêt des installations de raffinage". En réponse, et avant de revivre la crise de l'automne, la Première ministre Elisabeth Borne a enjoint les grévistes à "ne pas pénaliser les Français" lors d'un déplacement le 12 janvier.

Des grèves reconduites dans le secteur de l'énergie ?

Le plan de bataille de la CGT-Pétrole aurait-elle donné des idées aux syndicats des secteurs de l'énergie ? Pas impossible. Le secrétaire général de la CGT des mines et de l'énergie (FNME-CGT), Sébastien Menesplier, a confié être intéressé par les actions annoncées par ses collègues des raffineries à savoir trois grèves progressives et glissant sur plusieurs semaines du 19 janvier au 6 février, comme cité plus haut. Le FNME-CGT se prépare aussi à de possibles reconductions du mouvement de grève du 19 janvier avec l'ambition de "désorganiser le travail ou peser sur l'économie" des entreprises. Toutes ces options posées sur la table doivent être discutées avec d'autres branches de la CGT enclines à s'unir dans la lutte contre la réforme des retraites. Le FNMECGT doit d'ailleurs s'entretenir avec les représentants syndicaux des dockers et des cheminots.

Une grève "illimitée" à l'hôpital depuis janvier

Les personnels hospitaliers prendront part à la mobilisation du jeudi 19 janvier 2023. S'ils ne descendront pas tous dans les rues, beaucoup porteront le brassard "en grève" depuis leur poste, une habitude chez les soignants pour éviter de faire des patients des dommages collatéraux, mais qui n'enlève en rien à la colère des travailleurs.

Les hôpitaux sont toutefois déjà engagés dans une grève "illimitée" depuis le 10 janvier grâce à un préavis de grève déposé par FO-Santé et qui court indéfiniment. Avec une mobilisation ininterrompue, les professionnels de la santé peuvent organiser un nouveau mouvement social à tout moment.

En plus de dénoncer la réforme des retraites, les soignants revendiquent l'augmentation des salaires - certains militent pour un Smic à 2000 euros -, une retraite à 60 ans et possiblement anticipée à 55 ans, mais aussi le recrutement de "200 000 agents dans les secteurs sanitaire, social et médico-social". En plus des hôpitaux, quelques médecins libéraux, qui étaient en grève au début du mois, pourraient individuellement prendre part à la journée de grève du 19 janvier. Des médecins libéraux qui réclament une hausse des tarifs des consultations de 25 à 50 euros, un allégement de leurs tâches administratives ou encore des mesures incitatives pour diminuer le nombre de déserts médicaux.

Des grèves à venir dans les transports ?

Le secteur des transports multiplie les grèves depuis l'automne 2022 et ces dernières semaines la SNCF et la RATP ont remis le couvert. La dernière mobilisation en date remonte seulement au 13 janvier, jour des négociations annuelles obligatoires chez la RATP. Les deux entreprises promettent une mobilisation de grande ampleur le jeudi 19 janvier avec un objectif "zéro transport" affiché par la CGT-RATP qui va utiliser un préavis de grève "à durée illimitée" qui a été déposé en décembre 2019 lors de la précédente réforme des retraites "avortée", comme l'indique TF1 Info. De quoi permettre une reconduction du mouvement sans difficulté.

La SNCF aussi prévoit une grève "puissante". "Dans le ferroviaire, les organisations syndicales (...) affirment leur volonté de construire une offensive (...) la plus forte afin de faire céder le gouvernement", peut-on lire dans un communiqué le 11 janvier. Les syndicats qui étudient par ailleurs "des modalités d'action allant au-delà de vingt-quatre heures après la journée du 19 janvier".

Les chauffeurs routiers comptent également se mobiliser contre la réforme des retraites. Fabrice Michaud, représentant de la branche "Transports" de la CGT, a indiqué à TF1 Info vendredi 13 janvier que l'objectif est celui d'une "mobilisation générale". "Des préavis de grève ont été déposés par les chauffeurs routiers, par les convoyeurs de fonds, mais également par les sociétés de livraisons", a-t-il précisé, même si pour l'instant, un "blocage" n'est pas envisagé. Cependant, "si le gouvernement campe sur ses positions", une mobilisation similaire à celle prévue dans les raffineries pourrait être mise en place.

Les étudiants et les jeunes prêts pour plusieurs grèves en janvier ?

Les organisations de la jeunesse (la Fage, l'Unef, Solidaires étudiant.e.s, l'Alternative et la Fédération Syndicale Étudiante) ont emboité le pas à l'intersyndicale en appelant à leur tour les jeunes à se mobiliser contre la réforme des retraites et à manifester le 19 janvier. Mais les étudiants et les jeunes veulent multiplier les mouvements avec une autre mobilisation prévue deux jours plus tard, le 21 janvier. La mobilisation se couple avec la "Marche pour les retraites" de La France insoumise qui a assuré soutenir le mouvement de la jeunesse.

Le 19 janvier, les organisations étudiantes et lycéennes appellent parfois à bloquer les établissements scolaires pour se faire entendre. Il n'est pas impossible que d'autres appels similaires soient lancés lors de prochaines mobilisations à commencer par celle du 21 janvier. Si la majorité ne semble pas croire à une forte manifestation des jeunes, eux disent au contraire être concernés et opposé à la réforme des retraites à cause de laquelle ils redoutent de travailler jusqu'à 64 ans ou plus. Reste à savoir si la position des syndicats étudiants et celle de la majorité des jeunes.