"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 4 février 2023 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce samedi 4 février 2023, la Française des jeux (FDJ) proposait de remporter 10 millions d'euros dans le cadre d'un tirage du Loto. Deux joueurs ont trouvé la combinaison gagnante, et vont donc se partager la cagnotte. Les résultats sont disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 4 février 2023 à 21h07] Ce samedi 4 février 2023, la Française des jeux (FDJ) organisait un nouveau tirage du Loto, avec un jackpot de 10 millions d'euros promis au joueur parvenant à trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Et finalement, ce n'est pas un mais deux joueurs qui ont trouvé la combinaison gagnante ! Ils vont donc se partager la cagnotte, et empocheront ainsi cinq millions d'euros chacun. Le prochain tirage du Loto aura lieu le lundi 6 février prochain. Puisque la cagnotte a été remportée ce soir, le jackpot repart à son niveau initial et c'est donc deux millions d'euros qui seront mis en jeu. Vous pouvez consulter les résultats du tirage de ce samedi soir ci-dessous.

Tirage du Loto du 04/02 :

13 - 16 - 26 - 31 - 42 Chance : 2

Option 2nd tirage : 11 - 13 - 28 - 36 - 38

Joker+ : 3 658 288

10 codes gagnants : C 8695 2573 - C 8915 7484 - G 0960 3934 - G 1554 3074 - G 5076 6396 - O 4042 2831 - P 4784 0776

R 6345 3625 - S 7644 8683 - W 4071 8775

Pour les joueurs occasionnels qui préfèrent jouer lors de tirages exceptionnels, sachez que la FDJ va organiser un Super Loto le mardi 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin. 13 millions d'euros seront mis en jeu, et 50 codes gagnants d'une valeur de 20 000 euros chacun seront également tirés au sort, contre dix habituellement. Pour rappel, un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Le jour d'un tirage, il est possible de jouer le soir même jusqu'à 20h15. Vous pouvez participer via le site fdj.fr, l'application officielle ou en vous rendant dans un point de vente agréé par la FDJ.

Si le tirage de ce samedi soir est exceptionnel du fait que le jackpot soit partagé entre deux joueurs, l'histoire qui entoure le précédent gain du Loto, lors du tirage du samedi 14 janvier, est, elle, pour le moins insolite ! En effet, comme le rapporte Le Républicain lorrain, un quadragénaire l'a remporté en se trompant de date de tirage ! Cet ouvrier, qui joue peu souvent et uniquement en ligne sur l'application mobile de la FDJ, voulait remplir une grille pour le tirage exceptionnel du vendredi 13 janvier, mais il s'est trompé de tirage en validant sa grille pour celui du samedi 14 janvier. Une erreur qui a donc été très heureuse pour ce joueur ! "Ce jour-là, je devais avoir une bonne étoile au-dessus de ma tête", s'est-il réjoui lors de la remise de son chèque.