"Grève du 16 février : transports, écoles, raffineries... Une mobilisation en baisse ?"

GREVE DU 16 FEVRIER. La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas avec un cinquième appel à la grève lancé par les syndicats pour ce jeudi 16 février 2023. Mais le mouvement devrait être moins suivi que précédemment. Ce qui est prévu pour la journée.

[Mis à jour le 15 février à 11h37] La France à l'arrêt, ce n'est pas pour tout de suite. Ce jeudi 16 février 2023, une nouvelle journée de grève est organisée par de nombreux syndicats pour poursuivre le combat contre la réforme des retraites. Une mobilisation lancée alors que le texte est encore étudié jusqu'à vendredi à l'Assemblée nationale, avant de partir au Sénat. Ce nouvel appel à cesser le travail est le cinquième depuis le début de l'année civile. Mais alors que la contestation est toujours aussi forte contre le projet de loi -6 Français sur 10 s'y opposent selon un sondage Elabe pour BFM TV-, la mobilisation devrait marquer le pas. Il faut dire que chaque jour de grève en semaine est un jour non-payé et, compte-tenu du contexte économique actuel, les bourses semblent prendre le dessus sur les ambitions de contestation, sans que cela ne signifie pour autant un faiblissement de la contestation. Les vacances scolaires étant par ailleurs en cours, l'appel à la grève devrait être moins suivi. Ce que confirment les prévisions dans divers secteurs. Pour les syndicats, la mobilisation du jour est surtout symbolique pour tenter de mettre un ultime coup de pression sur les députés. "Il était impensable pour les syndicats de ne pas se mobiliser alors que le texte de la réforme des retraites est débattu à l'Assemblée nationale" a souligné Yvan Ricordeau, secrétaire nationale de la CFDT au Figaro.

Une grève peu suivie dans les transports le 16 février

Comme souvent, le secteur des transports est le premier à répondre à l'appel à la grève pour le 16 février. "Les organisations syndicales CGT Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots appellent [...] à participer massivement aux manifestations et à agir par la grève le 16 février 2023 pour élargir, amplifier la mobilisation et préparer les suites nécessaires pour faire tomber cette réforme", a écrit l'intersyndicale de la SNCF dans un communiqué publié le 10 février. Si l'appel trouve de l'écho chez les salariés, de fortes perturbations pourraient encore peser sur le trafic ferroviaire le 16 février. Ce n'est toutefois pas ce que pressentent certains syndicalistes comme Fabien Dumas, secrétaire fédéral de SUD-Rail, qui pense que la grève du 16 février sera "moins suivie par les cheminots". En cause ? "Un empilement de journées de grève [qui] peut peser douloureusement sur les salaires", reconnait le représentant syndical des cheminots auprès du Figaro. Selon lui, le 16 février les grévistes seront "les militants et syndiqués habituels".

La SNCF a publié les perturbations à prévoir sur la circulation ferroviaire. Pour les TGV INOUI et OUIGO, la SNCF prévoit 4 trains sur 5 en moyenne avec des TGV Province à province qui circuleront avec un trafic perturbé avec 2 trains sur 3. A noter qu'il n'y aura pas d'Intercités dans la nuit de mercredi à jeudi et seulement un TER sur deux en moyenne. Le détail complet des perturbations dans cet article de Linternaute ci-dessous.

La RATP entendait elle aussi se mobiliser pour la grève du 16 février. Dans son communiqué, l'intersyndicale appelait à une forte mobilisations de tous les travailleurs car, "au regard du mépris affiché par ce gouvernement, l'intersyndicale RATP prend ses responsabilités", a-t-elle indiqué à l'AFP. Pourtant dans la pratique, le trafic ne sera que peu perturbé. Comme le précise la RATP, le trafic sera "normal" ou "quasi normal" sur toute les lignes, à l'exception du RER B avec seulement deux trains sur trois de prévu.

Une nouvelle grève dans les raffinerie ?

L'intersyndicale peut compter sur les syndicats des raffineries pour prendre part aux grèves depuis le début du mouvement contestataire. Seront-ils de nouveau mobiliser ce 16 février ? La fédération de la CGT appelle effectivement à la mobilisation pour une grève qui pourrait prendre la même forme que les précédentes soit l'arrêt des livraisons de carburant sans que les installations de raffinage soient également mises à l'arrêt. Plusieurs syndicats sont d'avis de durcir le mouvement avec des blocages effectifs des sites pour exercer une pression sur les stocks d'essence, mais les salariés s'opposent encore à des grèves aussi radicales.

Le secteur de l'énergie en grève ?

Le secteur de l'énergie a de fortes chances de se mobiliser pour la grève du 16 février. Les différentes fédérations CGT des métiers de l'énergie et de l'industrie ont publié un communiqué commun qui appellent les salariés "des ports et docks, les cheminots, des industries chimiques, du verre et céramique et des Mines Energie" à se mobiliser pour une "mobilisation interprofessionnelle" ce jeudi. Les salariés des centrales nucléaires se sont fortement manifestés lors des précédentes mobilisations avec des baisses de production d'énergie et des opérations "Robin des bois". En parallèle les raffineries ont aussi été très actives depuis le début du mouvement social avec des arrêts de livraisons de carburant pour chaque jour de grève.

Grèves

Petite grève dans les écoles le 16 février ?

La grève du 16 février peut s'inviter dans les écoles même si avec deux zones sur trois en vacances, l'impact de la mobilisation sera nettement moindre par rapport aux précédentes grèves dans les établissements scolaires. Seuls les enseignants de la zone C (académie de Créteil, de Montpellier, de Paris, de Toulouse et de Versailles) pourront faire grève mais tous les professeurs de France sont invités à prendre part aux manifestations. Comme à chaque fois, les enseignants des établissements du premier degré doivent se déclarer grévistes deux jours à l'avance, les syndicats pourraient donc délivrer dès ce mardi soir de première estimations de nombre de professeurs grévistes. En revanche, la surprise sera complète jusqu'au dernier moment dans les collèges et les lycées.

Les aéroports en grève ?

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a prévenu de perturbations sur le trafic aérien. Dans un communiqué la direction prévoit des perturbations du mercredi 15 février 2023 au vendredi 17 février à 6h du matin au départ et à l'arrivée de plusieurs aéroports dont Paris-Orly, Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes. "Des annulations et perturbations sont à prévoir" a indiqué la DGAC. Il est déjà prévu que 30 % des vols seront annulés ce jeudi à l'aéroport Orly.

Courant février, les différents syndicats ont participé aux mobilisations avec des perturbations souvent minimes malgré des suppressions de vols court et moyen-courrier.