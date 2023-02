"Résultat du Loto (FDJ) du 14 février 2023 : un tirage à 13 millions d'euros et 50 gagnants assurés"

RESULTATS LOTO. Un Super Loto est organisé ce mardi 14 février 2023 à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 14 février 2023 à 18h33] Et si pour la Saint-Valentin vous pouviez sortir le grand jeu à votre moitié ? En remportant le tirage du Loto de ce mardi 14 février 2023, vous pourriez tout à fait envisager non pas un, mais deux, voire trois restaurants avec votre bien aimé(e). À vous les bouquets de 1 000 roses rouges, les voyages de noces à répétition et autres rendez-vous galants imprévisibles… Avec 13 millions d'euros sur votre compte en banque, car c'est bien le montant du jackpot proposé ce mardi soir par la Française des jeux (FDJ), vous pourriez enfin laisser pleinement le romantique qui est en vous s'exprimer. À noter que 50 gagnants, qui remporteront chacun 20 000 euros, sont également assurés ce mardi soir au Super Loto de la Saint-Valentin. Cinquante codes LOTO, au lieu de 10 en temps normalement, seront tirés au sort.

Pour pouvoir espérer faire partie des gagnants, il faut remplir une grille soit dans un point de vente FDJ, soit directement sur internet (voir lien ci-dessus), depuis votre ordinateur ou téléphone portable. Il faudra alors remplir cinq numéros parmi les 49 au choix et sélectionner un numéro chance. Le tout, pour 3 euros. Le risque de victoire est très mince, mais il peut valoir le coup : il y a une chance sur 19 068 840 de tirer le gros lot !

En 2022, un loto spécial avait également été organisé par la FDJ. La somme en jeu était légèrement inférieure puisque 10 millions d'euros étaient à gagner. Mais en cette journée de l'amour, la chance n'avait souri à aucun joueur puisque le tirage effectué n'avait correspondu à aucune des grilles remplies par les milliers de joueurs quotidiens. La combinaison gagnante avait été le 13 - 15 - 20 - 26 - 29 et le numéro chance avait été le 5. La Saint-Valentin 2023 sera-t-elle, cette fois, marquée par une grille gagnante ?

Comment suivre le tirage au sort ? A quelle heure les résultats seront-ils connus ?

Comme pour chaque tirage du loto, les résultats seront connus en début de soirée. C'est sur TF1, en direct, que les numéros seront découverts les uns après les autres, à partir de 20h45, lors d'un cours programme présenté à tour de rôle par Jean-Pierre Foucault, Elsa Fayer, Christophe Beaugrand, Karine Ferri et Iris Mittenaere. Les cinq boules choisies au hasard seront dévoilées en quelques instants, ainsi que celle concernant le numéro chance. Dans la foulée, il sera annoncé si un ticket gagnant a été enregistré par la FDJ au cours de la journée. Auquel cas, sa localisation précise ne sera pas indiquée tout de suite.