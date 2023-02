"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 24 février 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Les 101 millions d'euros mis en jeu pour le tirage de l'Euromillions ont-ils trouvé leur nouveau foyer ? Voici sans plus attendre les résultats du jour.

[Mis à jour le 24 février 2023 à 21h37] Être millionnaire, beaucoup en rêvent, mais peu y parviennent un jour. Toutefois, peut-être que l'heure fatidique est venue, pour l'un des participants du tirage de l'Euromillions, de prendre la tête d'une fortune colossale. Et pour cause, ce n'est pas un "banal" jackpot de 17 millions d'euros, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu lors d'un tirage de l'Euromillions, qui était proposé ce vendredi 24 février 2023, mais bel et bien la coquette somme de 101 millions d'euros. Alors, avez-vous trouvé le résultat de l'Euromillions ? Ou peut-être êtes-vous l'heureux propriétaire du My Million du jour ? Consultez sans plus attendre les résultats de l'Euromillions :

Tirage du 24/02/2023 7 - 23 - 34 - 42 - 48 Etoiles : 1 - 3

MyMillion : VC 786 7371

Ce vendredi soir, avec 101 millions d'euros, la FDJ et ses consœurs européennes proposaient un jackpot plutôt conséquent, pour ne pas dire colossal. Mais il ne s'agit en rien de la plus grosse cagnotte qu'il est possible de gagner à l'Euromillions. Dans les faits, le plafond de verre qui empêchait ces dernières années de dépasser les 190 millions d'euros a finalement été brisé. Depuis, il augmente de 10 millions d'euros par 10 millions d'euros. Après qu'un joueur a remporté un jackpot de 200 millions d'euros, le plafond a ainsi été réhaussé pour atteindre 210 millions, puis 220 millions et 230 millions. S'il continue à ne pas trouver preneur, ce jackpot pourrait donc grimper jusqu'à 240 millions d'euros au maximum.