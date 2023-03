Fusillade en Allemagne : "plusieurs morts" dans une Église, que s'est-il passé ?

FUSILLADE HAMBOURG. Drame en Allemagne. Jeudi 9 mars 2023, des coups de feu ont été tirés dans une église de Hambourg, faisant au moins sept morts, selon les médias locaux.

[Mis à jour le 9 mars 2023 à 23h50] Selon les médias allemands, une fusillade a éclaté ce jeudi 9 mars en soirée dans une église de Hambourg, située au nord de l'Allemagne. Sept morts et au moins huit blessés seraient à déplorer, d'après Bild. Sur Twitter, la police allemande a indiqué que "selon les premières constatations, des coups de feu ont été tirés dans une église de la rue Deelböge, dans le quartier GroßBorstel". Et de préciser : "Plusieurs personnes ont été grièvement blessées, certaines même mortellement. Nous sommes sur place avec un important contingent de forces." Le quartier où s'est produit la fusillade a été bouclé et les automobilistes ont été conviés à contourner la zone.

D'après le média Bild, la fusillade serait survenue dans une Salle du Royaume, qui n'est autre que le nom donné au lieu de culte utilisé par les Témoins de Jéhovah. Selon un porte-parole de la police locale, les forces de l'ordre auraient reçu plusieurs appels vers 21h15, alertant de coups de feu. Rapidement, la population locale a été avertie par la police d'un "danger extrême", grâce à l'application d'alerte aux catastrophes.

Le tireur parmi les personnes décédées ?

Peu d'information concernant le tireur avaient été dévoilées jeudi soir. "Jusqu'à présent, il n'y a aucune indication d'un agresseur en fuite", avait dans un premier temps indiqué un porte-parole de la police dont le Bild se faisait l'écho. Puis, peu avant minuit, un porte-parole de la police a déclaré, sur la chaîne de télévision NTV, qu'il y avait des éléments qui portaient à croire "qu'un auteur se trouv[ait] éventuellement dans le bâtiment" et faisait partie des victimes. Bild rapportait qu'il pourrait s'agir de la septième personne morte retrouvée à l'étage. Concernant le mobile, la police de Hambourg a fait savoir sur Twitter qu'à ce stade de l'enquête, "il n'y a aucune information fiable", avant de demander à chacun "de ne pas partager d'hypothèses non garanties et/ou de répandre des rumeurs".

Le maire de Hambourg a réagi sur Twitter dans la soirée. "Les rapports d'Alsterdorf/GroßBorstel sont choquants. Mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Les services d'urgence travaillent d'arrache-pied pour retrouver les auteurs et clarifier le contexte", a indiqué Peter Tschentscher.