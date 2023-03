"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 13 mars 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Pour ce tout premier tirage du Loto de la semaine, lundi 13 mars 2023, la FDJ propose 4 millions d'euros. Les résultats sont espérés sur les coups de 21h.

[Mis à jour le 13 mars 2023 à 19h04] Difficile de savoir quels seront les chiffres qui sortiront lors du tirage du Loto, ce lundi 13 mars 2023. Une seule certitude à ce stade : le résultat du jour sera connu d'ici 21 heures, le tirage du Loto ayant généralement lieu juste après le JT de 20 heures de TF1, soit approximativement vers 20h45. Si vous manquez le rendez-vous, sachez que le résultat du Loto sera également délivré ici même dans la foulée. Il vous sera possible de retrouver la combinaison gagnante du jour, ainsi que celle de l'option second tirage, les 10 codes permettant de remporter chacun 20 000 euros et le Joker+.

Pour l'heure, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,20 euros. Le plus dur sera d'accepter les résultats du Loto après avoir imaginé monts et merveilles. Après s'être vu débarquer au repas de famille du dimanche en limousine, avoir repéré la maison de vos rêves et ses huit chambres, 12 salles de bain, 25 WC, quatre cuisines, sa salle de cinéma, sa salle de bowling, sa salle de mikados, sa salle de trampolines, sa salle de toboggans, sa piscine à déversement, sa fontaine à chocolat inspirée de la taille des fontaines d'eau de Versailles, son parking souterrain remplis de Ferrari, de Lamborghini et autres Porsche, ou avoir tout simplement planifié vos futures vacances de rêve en famille, il sera en effet difficile d'admettre que vous n'êtes pas millionnaire.

Car devenir millionnaire, ça se mérite ! Et il faut avoir une sacrée chance pour parvenir à mettre la main sur le résultat exact du Loto. Pour vous donner un ordre d'idée, il existe 19 068 840 de combinaisons possibles. De quoi rendre toute victoire beaucoup plus savoureuse, c'est certain ! La bonne nouvelle, c'est quand cas de défaite, il vous sera toujours possible de retenter votre chance ultérieurement. En effet, la Française des jeux (FDJ) organise un tirage du Loto chaque lundi, chaque mercredi et chaque samedi. Qui plus est, il lui arrive parfois, pour des occasions particulières, tel qu'un vendredi 13, de proposer un tirage en plus dans la semaine. De quoi persévérer de manière plutôt assidue !