"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 22 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto vient d'avoir lieu. Que fallait-il avoir parié ce mercredi 22 mars 2023 ? Retrouvez sans plus attendre les résultats du jour.

[Mis à jour le 22 mars 2023 à 21h06] Et il... n'y a pas eu gagnant ce mercredi 22 mars 2023 au tirage du Loto. Ce sont désormais trois millions d'euros qui sont en jeu. Prochain rendez-vous samedi. En attendant, pensez bien à vérifier tous vos résultats du Loto. Peut-être avez-vous remporté 20 000 euros grâce à votre code LOTO. Ou mieux encore, peut-être êtes-vous l'un des heureux propriétaires des trois grilles qui ont été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon N°Chance ? Chacun remporte très exactement 60 202,60 euros, multipliant ainsi leur mise par 27 364 ! Voici le résultat du Loto de ce mercredi :

Tirage du 22/03/2023 12 - 20 - 24 - 33 - 38 Chance : 2

Joker+ 8 173 225

Option 2nd tirage : 8 - 10 - 14 - 19 - 44

10 codes gagnants : D 9506 6625 - H 2167 6016 - H 6658 1980 - J 5224 5388 - L 5113 0451 - P 5693 7556 - Q 4491 1404 - T 0712 6831 - T 2664 7807 - V 1104 7635

Malheureusement pour vous, les sept millions d'euros qui étaient encore en jeu lundi ont finalement trouvé preneur. Ou plutôt preneurs au pluriel. Car ce n'est pas une, mais bien trois grilles qui avaient été cochées correctement. Quand on sait qu'il existe 19 068 840 de combinaisons possibles, et de ce fait, que chaque joueur a une chance sur 19 068 840 de trouver la combinaison gagnante du jour, on peine à croire qu'il puisse y avoir plus d'un vainqueur lors d'un tirage du Loto. Mais, une fois n'est pas coutume, lundi donc, trois joueurs sont parvenus à cocher les bonnes cases et à trouver LE résultat du Loto.

Pour autant, chacun n'est pas reparti avec sept millions d'euros sous le bras. Si sept millions étaient bel et bien promis à qui trouverait les résultats du Loto, en cas de double, voire de triple victoire en ce qui nous concerne, la cagnotte est divisée de manière équitable entre les vainqueurs. Chacun est donc reparti avec 2 333 334 euros, ce qui reste, somme toute, un petit pactole important pour le commun des mortels. Preuve que la chance était de sortie ce jour-là, il y a également eu deux vainqueurs au rang 2. Ayant, eux, mis la main sur les cinq chiffres, mais pas le N°Chance, ils ont pu encaisser la non moins coquette somme de 78 893,20 euros.

Pourquoi autant de vainqueurs au tirage du Loto de lundi ?

Comment expliquer qu'il puisse y avoir autant de gagnants lors d'un seul et même tirage du Loto ? C'est très simple. Si l'on a tendance à croire que nos chiffres porte-bonheur sont exclusivement les nôtres, la plupart des gens partagent plus ou moins les mêmes chiffres qui leur portent soi-disant chance. Ce sont souvent des petits chiffres, en dessous de 31. Car quand on pense porte-bonheur, nous viennent souvent en tête des… dates. Les joueurs qui parient de gros chiffres sont moins nombreux, c'est aussi pour cela que lors de tirage du Loto pendant lesquels sont tirés exclusivement des gros chiffres, il n'y a que très peu de vainqueurs. Pour multiplier ses chances, non pas de trouver le résultat du Loto puisque hormis jouer plus d'une combinaison, il n'y a pas d'autre option, mais de ne pas avoir à partager son pactole en cas de victoire, le mieux est donc de privilégier autant que possible les grands chiffres lorsque vous composez votre combinaison gagnante. À bon entendeur…