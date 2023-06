Manifestation du 6 juin 2023 : d'où partent les cortèges à Paris et en région ? - DIRECT

Plus de 200 manifestations sont organisées ce mardi 6 juin pour la 14ème journée de grève contre la réforme des retraites. Les cortèges réuniront-ils beaucoup de monde à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux ou Lille ? Toutes les infos en direct.

Dispositif de sécurité L'essentiel La contestation contre la réforme des retraites reprend ce mardi 6 juin 2023 avec une 14ème journée de mobilisation. Si la grève semble peu suivie, les manifestations pourraient rassembler jusqu'à 600 000 personnes selon les services de renseignements.

Plus de 200 manifestations sont organisées partout en France et c'est à Paris que l'intersyndicale attend le plus de monde avec 40 000 à 70 000 manifestants estimés.

Les manifestations du 6 juin seront particulièrement surveillées. 11 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour encadrer et protéger les cortèges de la présence des black blocs qui ne fait nul doute selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.

08:53 - Les manifestations filmées pars des drones C'est une mesure qui vient compléter le dispositif de sécurité autour des manifestations du 6 juin, notamment du cortège parisien : un ou plusieurs drones filmeront la progression du cortège. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a autorisé par un arrêté publié durant le week-end la "captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre du rassemblement de l'intersyndicale le 6 juin 2023 contre la réforme des retraites." Ces drones doivent permettre d'assurer la sécurité du rassemblement par le repérage de comportements jugés à risque, mais leur usage fait débat. Cette utilisation des drones n'est d'ailleurs possible que depuis un décret du 19 avril. Les drones survoleront toutes les zones par lesquelles le cortège parisien doit passer, entre 10 heures et 19 heures selon les précisions de l'arrêté. 08:42 - Des black blocs présents dans les cortèges ? Des éléments radicaux formant des blacks blocs étaient systématiquement présents dans les précédentes manifestations contre la réforme des retraites et ils devraient à nouveau répondre à l'appel ce mardi 6 juin selon le préfet de police, Laurent Nunez. Lequel a indiqué que les forces de police mobilisées pour encadrer les cortèges "attendent de pied ferme" tous les individus qui pourraient perturber les manifestations. 1000 éléments radicaux, dont des membres de l'ultra gauche et gilets jaunes "ultra", sont attendus à Paris d'après les renseignements. 08:33 - Un demi-million de manifestants attendu dans les rues 400 000 à 600 000 personnes pourraient prendre part aux manifestations du 6 juin à en croire l'estimation des services de renseignements. Le cortège de la capitale pourrait, lui, rassembler entre 40 000 et 70 000 personnes. C'est bien moins que le record atteint lors de la mobilisation du 7 mars, mais cela reste un nombre conséquent d'autant plus après cinq moins de contestation et avec plus d'un mois de délai entre cette journée de mobilisation et la précédente manifestation contre la réforme des retraites. 08:26 - Plus de 200 manifestations ce mardi 6 juin A l'occasion de la 14ème journée de grève contre la réforme des retraites, l'intersyndicale entend réinvestir la rue. Plus de 230 manifestations sont prévues partout en France d'après les différents syndicats dont la CFDT. Dans les cortèges, ce sont des centaines de milliers de personnes qui pourraient battre le pavé pour s'opposer au projet de loi ce mardi 6 juin, une mobilisation très symbolique puisqu'organisée deux jours avant le possible examen d'une proposition de loi sur l'abrogation des retraites à l'Assemblée nationale.

Environ 250 manifestations sont prévues partout en France lors de la journée de mobilisations du 6 juin. Tous les départs de cortèges et les parcours ont été recensés sur une carte par le syndicat CGT.

Voici les principaux cortèges de prévues :

Lille : départ du cortège à 14h30 depuis la Porte de Paris

: départ du cortège à 14h30 depuis la Porte de Paris Lyon : départ du cortège à 11h depuis la manufacture des Tabacs

: départ du cortège à 11h depuis la manufacture des Tabacs Marseille : départ du cortège à 10h30 depuis le Vieux-Port

: départ du cortège à 10h30 depuis le Vieux-Port Bordeaux : départ du cortège à 12h place de la Bourse

: départ du cortège à 12h place de la Bourse Montpellier : départ du cortège à 10h30 depuis le Corum

: départ du cortège à 10h30 depuis le Corum Nantes : départ du cortège à 10h30 au Miroir d'eau

: départ du cortège à 10h30 au Miroir d'eau Rennes : départ du cortège à 11h place de Bretagne

: départ du cortège à 11h place de Bretagne Strasbourg : départ du cortège à 14h avenue de la Liberté

: départ du cortège à 14h avenue de la Liberté Toulouse : départ du cortège à 10h depuis Saint-Cyprien

Le cortège parisien partira des Invalides (VIIe) à 14h à destination de la Place d'Italie (XIII). Selon Franceinfo, la préfecture de Police de Paris s'attend à une baisse de la mobilisation, car elle avait recensé 112 000 manifestants le 1er-Mai, contre 550 000 participants pour la CGT. Le timing de cette journée est symbolique : le 8 juin, la proposition de loi visant à abroger le texte de la réforme des retraites sera présentée à l'Assemblée nationale. Un point presse des représentants des organisations syndicales et de jeunesse se tiendra devant la chambre basse du Parlement selon TF1.

La police s'attend à des moments de tensions importants lorsque les manifestants défileront devant l'Assemblée nationale, mais aussi le restaurant La Rotonde, dont la devanture avait été incendiée en avril dernier. Le cortège ralliera la Place d'Italie par la rue Grenelle et les boulevards du Montparnasse et celui des Gobelins. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a précisé que : "11.000 policiers et gendarmes seront déployés sur le territoire, dont 4000 à Paris."

L'intersyndicale s'était concertée le 2 mai pour fixer cette date de mobilisation. "Nous ne tournerons pas la page : ensemble, uni.es et déterminé.es pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, construisons partout les grèves et les manifestations le 6 juin !", voici ce qu'annonce le dernier communiqué intersyndical pour cette journée du 6 juin.

Les perturbations dans les transports

Des secteurs comme l'enseignement et l'aviation seront principalement touchés. L'aéroport d'Orly a indiqué qu'un tiers de ses vols sont annulés. La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a incité les compagnies aériennes à baisser leur nombre de vols pour limiter les perturbations. La baisse est de 20% à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

Du côté de la SNCF, le trafic ferroviaire sera largement assuré avec " 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale". Leur communiqué souligne que les voyageurs concernés seront contactés par un SMS ou un mail, un dispositif habituel lors des journées de grève. La prévision de la RATP est encore plus optimiste puisque l'AFP indique que le trafic sera "normal" en Île-de-France.