Grève du 6 juin : quelles perturbations sont prévues ?

GREVE. À quelle mobilisation s'attendre lors de la grève du 6 juin 2023 ? Quels secteurs font grève ? Transports, éducation... Le point sur les informations connues à ce jour.

Alors que la commission des affaires sociales se penchait ce mercredi 31 mai 2023 sur la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites, cette dernière a été vidée de sa substance, une majorité des parlementaires présents ayant rejeté l'article 1 dont l'objectif était de remettre l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Quoi qu'il en soit, le texte sera de nouveau mis sur la table à l'occasion de la niche parlementaire des députés Liot, le 8 juin prochain, et ce, malgré le risque d'être jugé irrecevable. C'est dans ce contexte que l'intersyndicale appelle "les agents, salarié.e.s, étudiants, retraité.e.s du secteur public comme privé" à se mobiliser le 6 juin 2023 contre la réforme des retraites.

"Nous ne tournerons pas la page : ensemble, unis et déterminés pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, construisons partout les grèves et les manifestations le 6 juin", a déclaré le groupement de huit syndicats et cinq organisations de jeunesse lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi 29 mai au siège de la CFDT. Cette nouvelle journée de grève nationale et interprofessionnelle contre la réforme des retraites sera la quatorzième orchestrée par l'intersyndicale. Mais alors que le très controversé projet de réforme des retraites a été définitivement adopté le 20 mars dernier et que les options pour revenir dessus sont de plus en plus limitées, à quelle mobilisation peut-on s'attendre le 6 juin 2023 ?

Selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié mercredi 31 mai, 59% des Français estiment toujours que "le combat continue", c'est quatre points de moins par rapport au 16 avril dernier. De plus, à ce jour, 66% des sondés se disent encore opposés à la réforme des retraites. Quant au mouvement, il reçoit toujours l'approbation d'une majorité de la population. Suffisant pour mobiliser en masse ? Pas certain. Au fil des journées de grève, ces derniers mois, la tendance générale était plutôt à la baisse.

Si la fédération FO Cheminots a appelé à manifester le 6 juin 2023, il reste difficile à ce stade d'estimer la mobilisation attendue. Chez les cheminots, les dernières journées de grève ont été bien moins suivies que les toutes premières. Une baisse de mobilisation également observée dans d'autres secteurs. Quoi qu'il en soit, la SNCF devrait livrer de premières estimations 72 à 48 heures avant le jour J. Les passagers des trains annulés, type TGV, Ouigo, TER et Intercités, seront a priori alerté en amont, s'ils ont laissé leurs coordonnées au moment de l'achat des billets. En ce qui concerne les Transilien et RER, la SNCF délivre ses prévisions dans le détail la veille de la journée de grève, sur les coups de 17 heures, sur son site et ses réseaux sociaux.

Un préavis de grève a déjà été déposé dans le secteur aérien. Mardi 30 mai, l'Usac-Cgt a officiellement appelé "l'ensemble des personnels de la DGAC et de l'ENAC" à se mobiliser pour la journée de grève du 6 juin 2023. Néanmoins, il est, pour l'heure, encore une fois difficile de se projeter sur la mobilisation attendue le jour J.

La journée du 6 juin 2023 tombant un mardi, hors période de vacances scolaires, les élèves et leurs parents ne sont pas à l'abri de voir les enseignants se mobiliser contre la réforme des retraites. Les syndicats FSU, Unsa, SUD éducation - Solidaires, CGT Educ'action, Sgen CFDT, FNEC FP-FO et les SNALC ont en effet appelé à la grève dans un communiqué commun. Une fois de plus, peu d'informations concernant la mobilisation attendue le 6 juin sont connues.