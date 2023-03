Trottinettes électriques à Paris : le libre-service interdit ?

TROTTINETTE ELECTRIQUE PARIS. Un vote est organisé à Paris dimanche 2 avril 2023 pour trancher l'avenir des trottinettes électriques en libre-service. Vont-elles être interdites ?

Voir un amoncellement de trottinettes au coin d'une rue, enchevêtrées les unes sur les autres au bord du trottoir, n'est pas une scène inhabituelle à Paris. Elle est même de plus en plus récurrente. Tout comme celle de voir des usagers rouler sur les trottoirs. Or, on ne parle pas ici des simples engins pour enfants mais de trottinettes électriques, disponibles en libre-service, que chacun peut facilement utiliser en déverrouillant l'engin depuis son smartphone.

A Paris, trois entreprises proposent ces moyens de déplacement en libre-service : Lime, Tier et Dott. Depuis 2018, ces opérateurs se sont installés petit à petit dans le paysage de la capitale avec leurs équipements. Cependant, l'absence de véritable cadre sur leur utilisation et la multiplication des accidents, parfois mortels, ont contraint les autorités à se saisir du sujet, d'autant plus face à la division des habitants sur le sujet.

Une question au cœur de l'actualité car Anne Hidalgo, maire de Paris, organise ce dimanche 2 avril 2023 une votation pour recueillir l'opinion des habitants. La question posée aux habitants est simple : "Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ?" L'édile est transparente : la fin du libre-service pour les trottinettes électriques la ravirait. Cependant, elle tient à consulter ses administrés sur le sujet. Officiellement, depuis le 23 mars, les opérateurs n'ont plus le droit de laisser leurs trottinettes en libre-service, le contrat ayant pris fin. Un peu de rab a toutefois été accordée par la municipalité dans l'attente du résultat de cette consultation. La licence sera-t-elle renouvelée ? C'est tout l'enjeu.

Un mode de transport vraiment écologique ?

Les trottinettes électriques concentrent autant d'agacement que de satisfaction. D'un côté, les pourfendeurs dénoncent une anarchie permanente ; de l'autre, les défenseurs vantent un moyen écologique permettant de se déplacer rapidement à travers la capitale. Sur le plan de l'anarchie, la municipalité a déjà pris des arrêtés pour interdire le stationnement sur les trottoirs et contraindre les opérateurs à brider la vitesse dans le cœur de la ville.

Côté écologie, cet aspect est largement remis en cause. D'abord car la trottinette ne remplace pas la voiture mais les transports en commun : la grande majorité des usagers se déplace habituellement avec le métro, RER ou tramway. Pas de quoi donc faire baisser les émissions de CO2 de manière significative, notait Anne de Bortoli, chercheuse en "durabilité des transports" à l'École des Ponts ParisTech (ENPC), dans The Conversation, cité par Le Point.

Par ailleurs, elle ajoutait que "les émissions liées à une gestion de flotte entre Paris et la proche banlieue utilisant des vans diesel sont considérables. Certains gestionnaires sont passés à l'électrique, réduisant leur impact carbone, mais pas suffisamment pour rendre les trottinettes électriques plus performantes que les transports en commun ou les modes actifs."

Les trottinettes électriques en libre-service interdites à Paris ?

Oui, Anne Hidalgo a le pouvoir d'interdire les trottinettes électriques en libre-service à Paris. "Je respecterai le vote des Parisiens, même s'il est contraire à ce que j'aimerais" a déclaré la maire au Parisien, remettant donc le sort des opérateurs entre les mains des électeurs. Comme il s'agit d'un marché municipal, l'édile socialiste est décisionnaire en la matière. Ce n'est pas à l'Etat, via le gouvernement ou la préfecture de police, d'interférer dans ce dossier.

Qui peut voter, où et comment ?

Il n'est plus possible de s'inscrire pour participer au vote. La date limite était fixée au 3 mars. Seuls les électeurs parisiens inscrits sur les listes électorales municipales de la capitale pourront prendre part au vote. Ce dernier est organisé uniquement sur la journée du dimanche 2 avril, de 9 heures à 19 heures. La liste des bureaux de vote prévus pour cette votation est à retrouver sur le site de la mairie de Paris. Une présentation de la carte d'identité est nécessaire à participer au vote.