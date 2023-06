Déçu de Parcoursup ? La solution pour trouver sa filière parfaite pour la rentrée

Comment trouver la filière idéale pour son projet professionnel et dans laquelle on sera admis ? Notre outil permet d'évaluer les chances d'admission des candidats et d'optimiser les voeux formulés sur Parcoursup.

Les réponses aux voeux sur Parcoursup ne font pas que des heureux. Certains candidats qui, refusés dans certaines filières ou placés sur liste d'attente dans d'autres lors des phases d'admission, doivent repenser leur plan d'avenir pour les études supérieures.

Pas de quoi se décourager pour autant ! Plusieurs formations et différents parcours peuvent conduire au même objectif, il suffit de trouver les bonnes options et la voie la plus adaptée à chaque profil d'étudiant. Si la personnalité d'un candidat, son projet professionnel et sa manière de se vendre dans une lettre de motivation peuvent aider les recruteurs dans leurs choix lors des admissions, le dossier scolaire reste souvent une barrière à l'entrée pour intégrer une classe préparatoire, une licence, un BTS ou encore un IUT.

Difficile de contourner la sélection faite sur la note obtenue au baccalauréat, mais que diriez-vous de connaître objectivement vos chances d'être admis dans la filière et les parcours qui vous intéressent, qu'il s'agisse de la médecine, des études d'ingénieur, du droit, du commerce ou encore des métiers de l'art ? Cela peut-être une solution pour préférer une formation à une autre et maximiser les chances d'atteindre un objectif professionnel.

C'est ce que permet ce simulateur développé par SupEasy, une équipe d'enseignants du supérieur experts de Parcoursup, en partenariat avec Linternaute. Cette plateforme très intuitive offre la possibilité aux élèves d'évaluer leurs choix d'orientation et leurs chances d'être admis sans se sous-estimer, ni se surestimer.

Pour trouver des solutions et formuler les meilleurs voeux sur Parcoursup, il suffit de renseigner la moyenne que l'on pense obtenir au bac et de la tester sur les différentes formations. L'outil indique le taux d'accès aux parcours sélectionnés ainsi qu'une idée précise de leur sélectivité. Les chances du candidat sont évaluées via des icônes météo allant du soleil pour de "fortes chances d'être admis" à des intempéries pour une "admission très peu probable".

L'outil SupEasy évalue les chances d'admission des candidats sur des données objectivables, mais il faut garder à l'esprit que pour certaines formations, le choix des spécialités suivies au lycée, les notes dans certaines matières et les commentaires sur la motivation de l'élève peuvent entrer dans les critères de sélection.