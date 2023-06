Sandrine Rousseau s'interpose dans une bagarre à Paris : la vidéo postée par Altis, un promoteur du vélo

Dans une vidéo très relayée sur les réseaux sociaux lundi 12 juin, on peut voir la députée écologiste Sandrine Rousseau s'interposer entre un chauffeur de taxi et un cycliste.

La vidéo fait des émules sur les réseaux sociaux. Lundi 12 juin 2023, les images d'une violente altercation entre un cycliste et un chauffeur de taxi à Paris ont été publiées par le créateur de contenu Altis, qui confie en biographie sur Twitter "vulgarise[r] la mobilité dans l'environnement urbain & le vélo". La scène aurait été tournée à l'occasion de la "convergence" qui se tenait à Paris dimanche 11 juin. Il s'agit d'une manifestation de cyclistes en pleine ville qui a pour but de prouver aux pouvoirs publics qu'il est plus que nécessaire de faire davantage de place aux vélos en ville. Présent comme de nombreux autres cyclistes franciliens à l'événement, Altis le diffusait en direct sur sa chaîne Twitch, rapporte Le Parisien. La vidéo, dans laquelle on voit notamment la députée écologiste Sandrine Rousseau s'interposée entre le cycliste et le chauffeur de taxi, n'est qu'un extrait de son direct.

Ce que l'on voit sur la vidéo

L'altercation aurait commencé lorsque l'un des cyclistes participants à la "convergence" s'est arrêté devant un passage clouté pour laisser passer un piéton. Un arrêt que n'aurait visiblement pas vu venir le chauffeur du taxi qui a alors légèrement percuté la roue arrière du vélo. "Priorité piéton du con !" lance alors le cycliste. "Mais alors, tu t'arrêtes comme ça devant moi, mets-toi sur le côté", rétorque le taxi. Et le cycliste d'enchaîner : "C'est un passage piéton, tu fermes ta gueule !"

Malgré de violents échanges verbaux, chacun semble finalement reprendre son chemin. Mais plusieurs dizaines de mètres après, la situation dégénère. Alors que la caméra d'Altis n'a pas pu filmer une partie du trajet entre les altercations, on retrouve les deux protagonistes en train d'échanger des coups. Interrogé par le quotidien de la capitale, Altis affirme que le conducteur du taxi aurait rattrapé par la droite le cycliste, avant de l'attraper par le bras pour le ramener vers sa voiture. Si Altis a d'ores et déjà promis un point complet sur l'événement mardi sur sa chaîne YouTube, la version du chauffeur n'a, quant à elle, pas été communiquée à cette heure.

Quoi qu'il en soit, c'est lors de la seconde altercation que la députée Europe Écologie-Les Verts, Sandrine Rousseau, fait son apparition. Au Parisien, elle explique : "C'était dimanche matin, j'allais faire mes courses au marché dans le XIIIe arrondissement quand j'ai commencé à voir une altercation sur la route." Et d'ajouter : "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé au départ, je n'ai pas vu. J'ai fait ce que j'avais à faire, comme tout citoyen ou citoyenne." Des propos auxquels s'est depuis ajouté un tweet beaucoup moins impartial publié lundi 12 juin, en début de soirée, dans lequel l'élue écologiste affirme cette fois : "Rue de Tolbiac, comme ailleurs, une véritable piste cyclable permettrait d'apaiser l'usage de la route et de sécuriser la pratique du #vélo et du #taxi. #Paris #Paris13."