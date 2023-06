Les Soulèvements de la Terre : quel est ce mouvement ? Peut-il vraiment être dissout ?

Lors du prochain conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, compte présenter un décret de dissolution des Soulèvements de la Terre. En quoi consiste ce groupe écologiste radical ? Peut-il disparaître ?

Gérald Darmanin et Olivier Véran ont été affirmatifs : la fin des Soulèvements de la Terre (SLT) est actée. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le décret de dissolution du mouvement écologique sera présenté mercredi 21 juin 2023, lors du conseil des ministres. "Aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes", selon l'ancien maire de Tourcoing. Pour le porte-parole du gouvernement, "on ne dissout pas une association en fonction de ses idées, on la dissout parce qu'il y a des exactions ou de la mise en danger de la sécurité publique, c'est le cas ici".

Cette volonté gouvernementale de dissoudre les Soulèvements de la Terre a été déclenchée le 28 mars dernier, quelques jours après les violents affrontements autour de la mégabassine de Sainte-Soline. Si la procédure patinait depuis, le saccage de serres expérimentales à Saint-Colomban, près de Nantes, a semble-t-il accéléré la procédure. Cet évènement s'est déroulé lors d'une manifestation en partie organisée par les Soulèvements de la Terre.

La réponse des Soulèvements de le Terre

En réaction, le mouvement a dénoncé "une dissolution très politique et particulièrement inquiétante réclamée directement au chef de l'Etat par l'agro-industrie et la FNSEA". Un appel à manifester devant les préfectures le 21 juin est visible sur leur site. Avant l'annonce de la dissolution, 18 interpellations de militants de ce réseau écologiste ont été menées dans la matinée du mardi 20 juin. Ces arrestations concernent l'envahissement d'une cimenterie Lafarge dans les Bouches-du-Rhône en décembre dernier. L'opération a été effectuée par la sous-direction antiterroriste (SDAT) essentiellement à Notre-Dame-des-Landes, là où les Soulèvements de la Terre ont été créées, et à Nantes selon Le Figaro.

Selon le Journal du dimanche, les Soulèvements de la Terre ont "trois jours pour répondre" à la procédure gouvernemental. Raphaël Kempf, l'un de leurs avocats, "dénonce une méthode contraire 'aux droits de la défense". Le statut juridique de SLT pose question, car ils ne sont pas une association à proprement parler, mais la réunion de centaines d'organisations et collectifs. Mais Le Monde indique que "le gouvernement s'estime toutefois fondé à dissoudre le mouvement en le qualifiant de 'groupement de fait'". Ce terme désigne "un groupement de personnes (physiques ou morales) qui n'a pas souhaité accomplir les formalités de déclaration. L'association non déclarée ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne morale", selon associations.gouv.fr.

Le gouvernement a trouvé la parade pour dissoudre le mouvement

Une entité affiliée aux Soulèvements de la Terre pourrait être dans le viseur du gouvernement : l'association pour la Défense des Terres. Elle a été créée le 19 octobre 2021 à Notre-Dame-des-Landes, au même endroit où SLT a également été fondé en janvier de la même année. Cette association permet de mener des campagnes de dons, relayées sur le site web des Soulèvements de la Terre. La dissoudre permettrait donc au gouvernement de stopper le financement du mouvement écologique. Reste que le collectif à proprement parler des Soulèvements de la Terre pourrait continuer d'exister même après la dissolution.

Le dissolution du mouvement est-elle un souhait de l'Elysée ? Emmanuel Macron se serait plaint personnellement de l'organisation écolo en Conseil des ministres, regrettant la lenteur de Gérald Darmanin pour la dissoudre. Cette organisation réunissant plusieurs groupes écologistes, dont des membres de l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique, créée en 2021 est dans le viseur du ministre de l'Intérieur après plusieurs mobilisations. Les Soulèvement de la Terre affichent clairement leur but : "construire un réseau de luttes sociales tout en impulsant un mouvement de résistance et de redistribution foncière à plus large échelle", selon leur texte fondateur.

Quelles associations font partie des Soulèvements de la Terre ?

La liste des signataires de cette tribune parue sur Médiapart révèle la participation d'Extinction Rebellion, d'Attac France, des Amis de la Terre, de la Confédération paysanne pour les associations les plus connues au regroupement militant et écologiste. De fermes partenaires et des noms issus du monde de la recherche font aussi partie du combat de l'organisation.

Benoît Feillu, l'un des porte-parole des Soulèvements de la Terre, détaille l'action de ce collectif au Monde : "Cette coalition s'est donnée pour but d'intervenir sur deux aspects : l'artificialisation des terres d'un côté et leur accaparement par l'agro-industrie de l'autre."

Pourquoi Les Soulèvements de la Terre sont menacés de dissolution ?

Les Soulèvements de la Terre se sont fait un nom en bloquant plusieurs lieux de production de Lafarge et Eqiom, des poids lourds du ciment. Mais c'est surtout la manifestation de Sainte-Soline qui les a fait connaître au plus grand nombre. Après les violents affrontements autour de la mégabassine en construction dans les Deux-Sèvre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, indiquait devant l'Assemblée nationale son intention de dissoudre ce collectif. Ses motifs ? "Plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs appels à l'insurrection."

"On s'est donné comme méthodes d'action, à la fois la possibilité d'aller occuper des terres, mais aussi de pouvoir intervenir sur des chantiers, sur des infrastructures qu'on juge responsables du désastre écologique pour démonter ces infrastructures", explique Benoît Feillu. Il poursuit en défendant cette méthode : "On juge qu'il y a une urgence climatique absolue et qu'il y a une inaction environnementale du gouvernement qui est absolument catastrophique."

Ils communiquent via un calendrier coupé en saisons. A chaque année, une saison de mobilisation, la "saison 5" est encoure depuis le 25 mars 2023 et jusqu'au 31 août 2023. Ils seront ainsi présents dans le plateau du Larzac au mois d'août et dans la vallée de la Maurienne à partir du 17 juin pour protester contre le projet ferroviaire Lyon-Turin.

Récemment, le groupe a fait parler de lui lors d'une opération près de Nantes. Le but était de protester contre l'exploitation de sable au profit du BTP. Mais des terres agricoles ont été saccagées durant la manifestation. Des serres expérimentales de la Fédération des maraîchers nantais ont été vandalisées en quelques minutes. Des dégradations qui ont choqué au sein même du mouvement écologiste, car ces serres servent de laboratoires avec des cultures sans pesticides par exemple.

Leurs principales actions visent l'agro-industrie, la privatisation des sols et leurs artificialisations. Ils se présentent comme "des jeunes révoltés qui ont grandi avec la catastrophe écologique en fond d'écran et la précarité comme seul horizon. Nous avons lutté contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique." Leurs actions sont majoritairement illégales, le collectif ne s'en cache pas en expliquant que "se contenter de tribunes, de pétitions, de manifs-promenades" n'est plus possible face à l'urgence climatique.

Des méthodes proches des blacks blocs selon Gérald Darmanin

Le Parisien, via une note des renseignements territoriaux, avance que "le noyau dur des Soulèvements de la Terre, composé initialement de stratèges d'ultragauche, s'est progressivement élargi à des militants issus de collectifs environnementaux, comme le groupe de désobéissance civile Extinction Rebellion, au sein duquel de nombreux membres, progressivement désabusés par les manifestations et actions de désobéissance civile jugées stériles, sont enclins à basculer dans la radicalité".

Ils sont ainsi comparés au mouvement black bloc, visible dans les manifestations, car leurs militants n'hésiteraient pas " à affronter les forces de l'ordre pour commettre leurs exactions (dégradations, intrusions, sabotages…) équipés de masques à gaz, parapluies, et armés de pierres, mortiers, cocktails molotov, boules de pétanque."

Face à la menace d'une dissolution, les Soulèvement de la Terre restent de marbre. "On voit mal comment Darmanin pourrait dissoudre un mouvement, nous ne sommes pas une association ou un collectif", souligne Basile Dutertre, porte-parole, auprès de BFMTV.