Incendie à Europa-Park en Allemagne : les images impressionnantes

INCENDIE EUROPAPARK. Panique à Europa-Park ! Ce lundi 19 juin 2023, un incendie s'est déclenché dans le célèbre parc d'attractions en Allemagne. Le point sur ce que l'on sait.

Un épais panache de fumée noire dans le ciel. Les images sont spectaculaires. Lundi 19 juin 2023, sur les coups de 16h40, d'après la police d'Offenbourg, en Allemagne, un incendie s'est déclenché au sein de parc d'attractions Europa-Park. Près d'une heure et demi après, alors que les images et vidéos de l'incendie d'Europa-Park inondaient les réseaux sociaux, les forces de l'ordre se voulaient rassurantes, affirmant que "l'incendie [était] actuellement combattu par un important contingent de pompiers" et était même "sous contrôle". De son côté, le parc indiquait que les visiteurs, soit près de 25 000 personnes, avaient tous été évacués et rapidement mis à l'abri.

Si le service de communication d'Europa-Park ne précisait pas à 19 heures ce qu'il s'était passé ni quelles attractions étaient potentiellement concernées par l'incendie, sur les réseaux sociaux, de premiers témoignages évoquaient différentes zones affectées par le feu. Les quartiers consacrés à l'Espagne et à l'Autriche seraient a priori touchés. Certains affirment que l'incendie concernerait la Grotte à diamants, qui se situe entre les deux quartiers précédemment évoqués. Comme le relaie France 3 régions, des explosions auraient été entendues par des visiteurs qui se trouvaient non loin, peu avant le départ de l'incendie. Interrogé par BFM TV, un visiteur du parc estimait, lui, que l'attraction Les Rapides du Tyroll, également situé dans le quartier espagnol, était concernée par l'incendie.

Quoi qu'il en soit, à 19 heures, la direction du parc a annoncé que les visiteurs pouvaient désormais retourner à leurs hôtels. En revanche, pas de réouverture des attractions pour la soirée. La direction d'Europa-Park a néanmoins précisé que le parc sera bien ouvert demain, mardi 20 juin 2023. Enfin, si les autorités ont fait savoir qu'il n'y avait pas de blessé ni de victime à déplorer, le bilan matériel n'a, lui, pas encore été communiqué.