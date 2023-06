Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 23 juin 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions vient d'avoir lieu ! Pas de gagnant ce soir.

[Mis à jour le 23 juin 2023 à 21h55] Les résultats de l'Euromillions viennent de tomber. En jeu ce soir : un pactole de 17 millions d'euros ! Le tirage a donné les numéros gagnants : 1 - 3 - 11 - 33 - 46 et le 10 et 11 pour les étoiles. Le jackpot n'a été remporté par aucun des participants. Rendez-vous mardi prochain donc, et d'ici là, voici quelques clés pour comprendre les règles du jeu.

1 - 3 - 11 - 33 - 46 Etoiles : 10 - 11

MyMillion : NT 848 3077

Le principe n'est pas bien compliqué, il vous suffira de cocher 7 numéros au total. Les 5 premiers sont à cocher sur une grille de 50 numéros. Les 2 derniers sont des étoiles, à cocher sur une grille de 12. Comment savoir si on a gagné ? C'est simple, les 5 numéros et les 2 étoiles cochés sur votre grille doivent correspondre aux numéros tirés. Pas de panique, si votre objectif n'est pas le jackpot, vous pouvez remporter des gains dès 2 bons numéros cochés sur votre grille. La grille classique coûte 2,50 € mais si vous souhaitez maximiser vos chances, vous pouvez choisir une grille multiple. Elle vous donnera la possibilité de sélectionner davantage de numéros : au total, vous pourrez cocher jusqu'à 10 numéros et/ou 12 étoiles par grille. Le prix dépendra de la quantité cochée. Plus qu'à se rendre dans un point de vente de la Française des Jeux (FDJ) ou sur le site web ou l'application mobile FDJ !

Le résultat du tirage sera révélé, comme chaque mardi et vendredi, vers 21h50. Vous pourrez découvrir les numéros gagnants et l'ensemble des résultats, en direct sur Linternaute : combinaison gagnante, résultat de l'option second tirage, les 10 codes permettant de remporter 20 000 euros et le Joker+. Avant le tirage de ce soir, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, mardi 27 juin 2023 !