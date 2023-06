Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 26 juin 2023, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, les résultats Loto seront livrés sur cette page après le tirage, soit vers 21 heures.

Deux millions d'euros sont à nouveau mis en jeu ce lundi 26 juin 2023. Si pour le commun des mortels il s'agit là d'une somme conséquente, cela reste le jackpot minimal qui peut être mis en jeu lors d'un tirage Loto organisé par la Française des jeux (FDJ). Et pour cause, samedi, lors du précédent rendez-vous, un participant est parvenu à trouver le résultat du Loto, remportant ainsi les trois millions d'euros qui étaient en jeu. Quelqu'un aura-t-il autant de chance ce lundi soir ou au contraire, la chance a-t-elle déjà tourné et personne ne parviendra à parier sur les bons résultats ? Réponse à l'heure du tirage.

Si vous trouvez que deux millions d'euros, ce n'est pas assez pour motiver un pari qui va vous coûter 2,20 euros, sachez que la Française des jeux organise un tirage exceptionnel très prochainement. Un jackpot dit des vacances sera à remporter ce samedi 1er juillet. Cette fois, 10 millions d'euros pourront potentiellement être empochés, du moins si quelqu'un a assez de chance pour parier sur la combinaison gagnante du jour. Bonne nouvelle qui plus est, la grille est vendue 2,20 euros aussi. Il arrive en effet parfois que son prix soit légèrement revu à la hausse lors de tirage du Loto spécial. Ce ne sera donc pas le cas cette fois-ci.