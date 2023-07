Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 juillet 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Le résultat du tirage Loto de ce mercredi 19 juillet est désormais disponible. Y a-t-il un ou des gagnants des 5 millions d'euros mis en jeu par la FDJ ?

[Mis à jour le 19 juillet 2023 à 21h45] Ce mercredi 19 juillet, 5 millions d'euros étaient à gagner lors de ce tirage Loto. Les résultats sont désormais disponibles... mais malheureusement, il n'y a aucun gagnant de la cagnotte du jour. Il y aura donc 6 millions d'euros à gagner lors du prochain tirage, le vendredi 21 juillet. Néanmoins, vérifiez bien votre ticket, car 34 joueurs ont trouvé quatre bons numéros et le numéro chance, et remportent ainsi 6 682,80 euros.

Le numéro Joker +, l'option second tirage et les dix codes des joueurs tirés au sort pour remporter 20 000 euros sont également disponibles ci-dessous :

Tirage du 19/07/2023 5 - 11 - 19 - 35 - 39 Chance : 9

Joker+ 3 385 007

Option 2nd tirage : 10 - 21 - 36 - 40 - 46

10 codes gagnants : B 4008 1712 - C 3420 5071 - E 9845 2074 - K 3355 6458 - L 3379 0174 - N 2850 8124 - S 0883 3773 - V 7821 9791 - W 4807 6014 - W 4809 0406

Mais si vous vouliez espérer remporter cette somme, il fallait d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il fallait vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetiez une grille sur laquelle vous choisissiez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10. Il était également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Pour remporter le jackpot du loto, il fallait croire en sa bonne étoile. En effet, vous aviez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il fallait choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous aviez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouviez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. À ce moment-là, vous étiez un gagnant du rang 2 et vous aviez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouvez de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Savez-vous qu'un couple originaire du Doubs, qui a gagné la très belle cagnotte de 21 millions d'euros, le 27 novembre 2019, a choisi de continuer de travailler dans leur entreprise ? En effet, ils ont raconté leur histoire à BFMTV : "On est encore jeune pour ne plus travailler, mais on aime avoir du temps à côté, elle est secrétaire, on ne travaille plus pour des patrons, mais on ne passe pas nos journées assis sur le canapé".