Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 août 2023, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. La Française des jeux met en jeu une cagnotte de 6 millions d'euros lors du tirage du Loto du lundi 21 août 2023. Les résultats seront disponibles dès le tirage effectué.

[Mis à jour le 21 août 2023 à 17h30] Qui dit lundi, dit nouveau tirage Loto. En ce 21 août 2023, ce sont 6 millions d'euros qui sont mis en jeu par la Française des jeux (FDJ). Après quatre résultats Loto non remportés par les joueurs, c'est peut-être votre jour de chance. Et puis, vérifiez toujours votre ticket de jeu. En effet, si personne n'a trouvé la bonne combinaison lors du dernier tirage Loto, deux joueurs ont tout de même gagné plus de 127 000 euros en trouvant les cinq bons numéros, sans le numéro chance.

Aussi, dix personnes remporteront automatiquement 20 000 euros grâce au tirage au sort de dix codes. En effet, pour une grille achetée, un code est donné au joueur. Quoi qu'il en soit, le résultat Loto du jour, tout comme le numéro Joker +, l'option second tirage, et les dix codes gagnants seront disponibles sur cette page, dès que le tirage sera effectué.

Pour remporter les 6 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il faut avoir "un peu" de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance : il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.