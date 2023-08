Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 12 septembre 2021 [EN DIRECT]

LOTO. Le résultat du tirage du Loto du mercredi 23 août sera disponible sur cette page en direct. 7 millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ

[Mis à jour le 23 août 2023 à 19h00] La cagnotte Loto augmente encore et toujours. Ce sont 7 millions d'euros qui sont à remporter si vous trouvez les bons numéros du tirage Loto du mercredi 23 août. En effet, depuis maintenant cinq tirages, aucun joueur n'a trouvé les bons résultats. Quel que soit le résultat Loto du jour, dix joueurs remporteront automatiquement 20 000 euros grâce aux codes tirés au sort, délivrés lors de l'achat d'une grille.

Vous pourrez retrouver, ci-dessous, et en direct, tous les résultats Loto, l'option second tirage, le numéro Joker+, et les dix codes tirés au sort :

Pour tenter de remporter le jackpot, il faut d'abord participer au tirage. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre chez un buraliste et d'acheter une grille. Il faut ensuite choisir six numéros : les cinq premiers sont compris entre 1 et 49, le dernier, le numéro chance, est à sélectionner entre le 1 et le 10. La cagnotte est remportée seulement si vous cochez les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Il est aussi possible de jouer en ligne, sur Internet ou avec l'application FDJ. Cependant, il faut obligatoirement être majeur pour jouer au Loto ou à un jeu d'argent.

Mais, au fait, quel est le plus gros lot jamais remporté au Loto ? Un joueur a remporté, samedi 4 décembre 2021, un gain record de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais remportée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot a été remporté par un habitant en Ille-et-Vilaine.