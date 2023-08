Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 août 2023, 9 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 28 août prévoit 9 millions d'euros à la clé. Suivez tous les résultats en direct sur Linternaute.

Pour le tirage du Loto de ce lundi 28 août, la FDJ propose un jackpot de 9 millions d'euros. En attendant les résultats de ce soir, voici un petit récapitulatif des règles du jeu. Le Loto de la FDJ consiste à choisir une combinaison de numéros qui, espérons-le, correspondra à la combinaison gagnante. Pour ce faire, les joueurs sélectionnent 5 numéros principaux parmi une série de 49 (de 1 à 49) et un numéro complémentaire, appelé le "numéro Chance," parmi une série de 10 (de 1 à 10). Les tirages du Loto ont lieu trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis soir. Lors de chaque tirage, 5 numéros principaux et un numéro Chance sont tirés au sort de manière aléatoire. Le but est de faire correspondre ces numéros avec ceux que vous avez choisis sur votre ticket.

Les gains au Loto dépendent du nombre de numéros que vous avez réussi à faire correspondre avec les numéros tirés lors du tirage. Plus vous avez de numéros corrects, plus le montant de votre gain sera élevé. Les gains sont répartis en plusieurs catégories, ce qui signifie qu'il existe différentes façons de gagner, même si vous n'avez pas tous les numéros corrects. Pour augmenter vos chances de gagner, il est possible d'opter pour la "chance multiple" en sélectionnant plus de 5 numéros principaux et/ou plus d'un numéro Chance. Cela entraînera une augmentation du coût de votre ticket, mais cela peut aussi augmenter vos probabilités de remporter un gain. Les tickets du Loto sont valables pour le tirage auquel vous avez participé. Il est important de les conserver en bon état car ils servent de preuve en cas de gain.