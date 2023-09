Evelyne Dhéliat annonce la bonne nouvelle qui nous attend pour la météo : "Ce n'est qu'un début"

Le temps va radicalement changer avec la fin de la pluie et des basses températures. Place au soleil et aux chaleurs annonce la présentatrice météo.

Dans son bulletin, la spécialiste météo a annoncé que les températures vont remonter franchement. "Plus de 10 degrés de plus" dans certaines villes a-t-elle ajouté. Et la bonne nouvelle c'est que "ce n'est qu'un début", a-t-elle ajouté tout sourire. En effet, l'été ne semble pas vouloir céder sa place à l'automne. Alors que le 1er septembre marque théoriquement le début de l'automne météorologique, une vague de chaleur exceptionnelle est annoncée pour la semaine à venir. Une montée du thermomètre qui pourrait établir de nouveaux records pour le mois de septembre. Nous devrions donc bientôt oublier le temps froid et pluvieux de cette semaine.

Cette vague de chaleur tardive est principalement due à un phénomène météorologique bien spécifique : une dépression descendant de l'Atlantique Nord vers l'Espagne. En pivotant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette dépression permet la remontée d'air très chaud d'Afrique du Nord vers la France, résultant en une augmentation significative des températures. Ainsi, ce dimanche marquera le début d'une semaine exceptionnellement chaude.

Les régions du sud-ouest seront les plus touchées. Des orages initialement prévus pour samedi dans ces régions devraient finalement se montrer moins virulents qu'attendu. Plutôt que des pluies, c'est une chaleur torride qui envahira les territoires. De lundi à jeudi, les températures pourraient osciller entre 30 et 35°C, dépassant localement les 40°C en Nouvelle-Aquitaine. Ces valeurs exceptionnelles pourraient engendrer une fonte accrue des névés en haute montagne, ce qui représente un risque considérable pour les alpinistes et randonneurs en raison des possibles éboulements. Toutefois, il est à noter que les régions au nord de la Loire devraient être légèrement épargnées par cet épisode caniculaire, grâce à un flux d'est modéré. Néanmoins, le beau temps sera au rendez-vous.

Si l'on se réfère aux archives météorologiques, ce genre de vague de chaleur en septembre n'est pas inédit. L'année 2020 a connu un épisode similaire du 12 au 19 septembre, avec des températures atteignant 35°C à Paris et 36°C à Bourges. En 2016, un pic de 38,7°C a été enregistré à Biarritz. Et d'après les prévisions actuelles, il est fort possible que la semaine à venir se rapproche de ces valeurs.

Ce regain de chaleur survient à peine 10 jours après la canicule historique du mois d'août. Il est clair que la rentrée scolaire se déroulera sous un soleil radieux et des températures estivales.