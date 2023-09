Une alerte aux orages violents a été émise - une zone en particulier est concernée

La vague de chaleur prend fin mais entre lundi et mercredi, des orages vont traverser le pays d'ouest en est. Voici où ils devraient être les plus violents.

La France a vécu une vague de chaleur exceptionnelle pour la saison, mais les choses changent rapidement alors que des orages violents menacent plusieurs régions. Cette vague de chaleur, qui a débuté il y a plusieurs jours, prend fin lundi après-midi, laissant derrière elle des températures records et une nuit lourde dans les départements en alerte, en particulier en région parisienne. Cette vague de chaleur a été remarquable par son étendue, sa durée et son intensité, se classant juste derrière celle de septembre 1911 en termes de sévérité.

Cependant, la fin de la chaleur n'est pas synonyme de temps calme. Entre lundi et mercredi, des orages vont traverser le pays d'ouest en est. Ces orages, bien que bienvenus pour refroidir l'atmosphère, pourraient être accompagnés de phénomènes violents, tels que la grêle, des pluies intenses et des rafales de vent atteignant plus de 80 km/h. En conséquence, une alerte aux orages a été émise, touchant principalement les régions allant de l'Atlantique au centre de la France, entre lundi et mercredi. Il est à noter que cette alerte pourrait être étendue à d'autres régions dans les prochaines réactualisations.

Plus en détails pour les orages, à partir de lundi après-midi, une dégradation pluvio-orageuse majeure se met en place entre les régions atlantiques et se dirige vers la Normandie, la région parisienne, les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne en soirée et dans la nuit de lundi à mardi. Mardi, un temps très orageux se généralise à travers les trois quarts du pays, à l'exception du nord-ouest, de PACA et de la Corse. Ces orages pourraient être accompagnés de pluies intenses, de risques de grêle et de brusques rafales de vent. Il est à noter que l'air chaud persiste sur le flanc Est de la France, des Alpes à l'Alsace, avant l'arrivée tardive des orages. Mercredi, la perturbation se déplacera à l'est du Rhône et de la Saône, provoquant des pluies orageuses intenses qui quitteront le territoire français en milieu de journée.

Concernant la vague de chaleur, les températures ont commencé à baisser lentement dimanche soir, mais la nuit de dimanche à lundi est restée lourde, avec des minimales comprises entre 17 et 22°C dans les départements en alerte, en particulier en Île-de-France. La vague de chaleur prend finalement fin dans l'ouest de la France lundi, grâce à l'arrivée d'une perturbation atlantique qui provoque quelques orages. Cependant, elle persiste jusqu'à lundi soir dans le Centre-Est.

Il est essentiel que les habitants des régions concernées restent vigilants et suivent les mises à jour météorologiques, car ces orages violents peuvent entraîner des perturbations importantes. Les autorités recommandent de prendre des précautions supplémentaires et de se tenir informé des alertes locales pour assurer leur sécurité pendant cette période de conditions météorologiques instables.