Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 11 septembre 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le tirage de ce lundi 11 septembre, la FDJ proposait un jackpot de 15 millions d'euros ! Découvrez les résultats et la combinaison gagnante en direct.

Après 14 tirages du Loto sans combinaison gagnante, le jackpot grimpait à 15 millions d'euros ce lundi 11 septembre. Personne n'a remporté le pactole pour ce tirage ! À quel point connaissez-vous la FDJ ? La Fondation d'Entreprise FDJ, créée en 1993, est connue pour ses jeux de loterie mais elle incarne aussi l'engagement social de la société envers les populations les plus vulnérables. La fondation soutient activement des projets visant à améliorer la qualité de vie des personnes en difficulté, notamment les personnes handicapées, les jeunes en situation précaire et les personnes âgées. Elle finance des associations et des initiatives qui œuvrent pour l'inclusion sociale, l'accès à l'éducation et la promotion de la santé.

La FDJ organise chaque année le "Challenge du Monde des Associations", un événement de collecte de fonds qui mobilise ses employés pour soutenir des associations caritatives. Les employés de la FDJ peuvent ainsi s'impliquer activement dans des actions de solidarité en collectant des dons au profit d'organisations à but non lucratif. La FDJ est un partenaire majeur du sport en France, et elle consacre une partie de ses ressources à soutenir des initiatives sportives caritatives. Elle s'engage notamment dans le financement de programmes d'inclusion par le sport pour les jeunes en difficulté, favorisant ainsi l'accès au sport pour tous. La FDJ s'implique également dans la prévention des comportements à risque liés aux jeux d'argent. Elle finance des actions de sensibilisation et de prévention des addictions aux jeux de hasard, démontrant ainsi son engagement en faveur de la responsabilité sociale. La FDJ n'est pas seulement une entreprise de divertissement, mais aussi un acteur exemplaire en matière d'engagement social et caritatif. Sa Fondation d'Entreprise et ses diverses initiatives témoignent de son souhait de contribuer positivement à la société. En investissant dans des causes sociales, éducatives, sportives et de santé, la FDJ prouve que le monde de l'entreprise peut jouer un rôle significatif dans l'amélioration de la vie des citoyens et dans la construction d'une société plus solidaire.

Le résultat du prochain tirage sera révélé, comme chaque lundi, mercredi et samedi, vers 20h35. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le tirage de ce soir, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, mercredi 13 septembre 2023 !