Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 19 septembre 2023, 17 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Dix-sept millions d'euros sont à remporter ce mardi 19 septembre 2023. Les résultats du tirage de l'Euromillions seront connus vers 21h30.

Le tirage Euromillions de ce mardi 19 septembre 2023 ne devrait pas faire fantasmer les habitués de ce jeu de hasard. Et pour cause, "seulement" 17 millions d'euros sont proposés. Il s'agit là de la cagnotte la plus petite qui puisse être mise en jeu. Notons toutefois que 17 millions d'euros, même si l'on est loin des 250 millions d'euros que peut atteindre au maximum une cagnotte de l'Euromillions, restent une somme tout de même importante pour la plupart des Français.

Dix-sept millions d'euros, c'est en effet 6 800 000 grilles de l'Euromillions, celle-ci étant vendue 2,50 euros. Il s'agit également de 13 076 smic, soit 1 089 années de revenu minimum en perspective. C'est aussi l'équivalent de 1 789 473 places de cinéma ou encore plus de 13 millions de baguettes tradition chez votre boulanger. Bref. Vous l'aurez compris. Celui ou celle qui parviendra à mettre la main sur le résultat Euromillions de ce mardi soir devrait malgré tout empocher un joli gros lot qui lui permettra d'envisager les prochaines années plus sereinement.