Un jeune frappé par un agent de la RATP, une vidéo secoue les réseaux sociaux

La scène fait froid dans le dos. Alors que la RATP a réagi mercredi 20 septembre à la vidéo d'un agent filmé en train de frapper violemment un jeune homme, que sait-on concrètement sur ce qu'il s'est passé ?

Plaqué contre un mur par un agent chargé de la sécurité sur le réseau RATP, un jeune homme vêtu d'un pull jaune poussin et d'un jogging noir à rayures blanches se prend un violent coup dans le ventre. Derrière l'agent en question se tiennent deux autres membres du GPSR (Groupe de protection et de sécurité des réseaux), qui regardent la scène. Une femme, également agente de sécurité du réseau francilien, en charge visiblement d'un chien de la brigade, apparaît également par moment sur la vidéo. Elle se tient à proximité de la scène.

La vidéo, visible sur les réseaux sociaux et dénuée de tout contexte, n'a pas manqué de susciter l'émoi parmi les internautes ces dernières heures. Mais que s'est-il passé ? Comment une telle violence est-elle possible en plein Paris, sous l'œil de nombreux utilisateurs du métro et du RER ? Mercredi 20 septembre 2023, la RATP est sortie du silence.

Une enquête en cours

Selon la RATP, la vidéo montrerait une interpellation qui a eu lieu mardi 19 septembre, sur les coups de 21 heures, à la gare de l'Est. "Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cette interpellation et sur le caractère manifestement inapproprié de la réaction de l'agent", indique le service communication du groupe sur X (ex-Twitter). La RATP livre également la version de l'agent de sécurité. "Selon [lui], l'individu aurait porté un coup de pied sur un agent, l'aurait insulté puis menacé de mort avant de le faire chuter sur les valises d'un voyageur", est-il précisé. Après la fameuse scène, le jeune homme aurait été "remis à la police et l'agent a déposé plainte", ajoute encore la RATP.