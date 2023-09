Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 23 septembre 2023, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ propose un jackpot de 4 millions d'euros à la clé du tirage du Loto de ce samedi 23 septembre. Découvrez vite les résultats.

4 millions d'euros sont à empocher à l'occasion du tirage du loto de ce samedi 23 septembre. Découvrez tous les résultats dès leur publication, vers 20h30. Connaissez-vous l'histoire du Loto de la Française des Jeux ? Le jeu de hasard a été créé en 1976 en France. L'idée du Loto est née dans le cadre de la modernisation des jeux de hasard en France et de la création de la FDJ, établissement public créé en 1976 sous la loi du 21 mai 1836. Le jeu est inspiré des loteries existantes dans d'autres pays, comme la loterie nationale britannique. Le premier tirage du Loto a eu lieu le 19 mai 1976. À l'époque, le jeu consistait à choisir 6 numéros parmi 49. Le tirage était hebdomadaire, puis devint bi-hebdomadaire à partir de 2008, avec des jackpots considérables à la clé.

Au fil des années, le Loto a évolué pour offrir différentes variantes et options de jeu, dont le Loto Foot, le Super Loto, le Joker+, et plus récemment, le Loto en ligne, permettant aux joueurs de participer via internet. Le Loto est devenu une institution en France, attirant des millions de participants chaque semaine. Les recettes générées par le Loto contribuent significativement au financement de divers projets sociaux, culturels, et sportifs à travers le pays.