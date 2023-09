Votre conjoint et vos amis tiennent-ils vraiment à vous ? Une grille simple permet d'évaluer leur degré d'attachement

A quel point nos proches s'attachent-ils à nous ? Grâce à une théorie de psychologie sociale et une grille très claire, il est possible de mieux les comprendre.

Vous êtes-vous déjà demandé si votre conjoint ou vos amis tiennent réellement à vous ? Les relations humaines peuvent être complexes et parfois déroutantes. Pour mieux comprendre la dynamique des liens qui nous unissent, il peut être utile d'avoir quelques outils. Et des spécialistes ont crée une grille d'analyse pour expliquer les "styles d'attachement". Cette grille peut vous aider à évaluer l'attachement de votre conjoint ou de vos amis envers vous.

Lorsque l'on parle de styles d'attachement, on parle de modèles de comportement qui décrivent la manière dont les individus conçoivent leurs relations. Ces modèles sont basés sur des travaux en psychologie sociale. Les quatre principaux styles d'attachement sont : "sécurisant", "préoccupé", "détaché", et "craintif évitant".

La théorie de l'attachement a été développée par les psychanalystes John Bowlby et Mary Ainsworth dans les années 1950. Elle visait initialement à comprendre le comportement des nourrissons lorsqu'ils étaient séparés de leurs soignants. Cependant, elle a depuis été étendue pour expliquer les comportements des adultes dans leurs relations amoureuses.

Cette théorie est aujourd'hui très largement expliquée dans de nombreux manuels de psychologie, très appréciés par le grand public. A titre d'exemple, "La nouvelle science de l'attachement et comment vous pouvez trouver l'amour", écrit par le Dr Amir Levine et Rachel Heller en 2010, a récemment connu un boum des ventes. Sur TikTok, quant à lui, le hashtag # attachmentstyle a été vu plus d'un milliard de fois.

Comment pensent nos proches

Voici la grille qui permet d'identifier des types d'attachement, ils servent de grille d'analyse.

Attachement "sécurisant" - Les personnes ayant un attachement "sécurisant" sont à l'aise avec l'intimité et la proximité. Elles sont capables de communiquer ouvertement leurs besoins et leurs sentiments dans leurs relations. Ces individus font preuve de chaleur et d'amour et ils ont confiance en leurs partenaires sans craindre l'abandon. En général, ils sont plus heureux dans leurs relations. Attachement "préoccupé" - Les personnes ayant un attachement "préoccupé" désirent l'intimité et la proximité, mais elles sont sensibles aux menaces potentielles dans leur relation. Elles peuvent avoir besoin de validations fréquentes de la part de leur partenaire et, lorsqu'elles se sentent menacées, elles peuvent recourir à un comportement de protestation pour rétablir le lien. Attachement "détaché" - Les personnes ayant un attachement "détaché" associent l'intimité à la perte d'indépendance. Elles ont tendance à se retirer lorsque quelqu'un se rapproche trop. Bien qu'elles puissent aimer, elles se sentent dépassées par la proximité. Attachement "craintif évitant" - Ce style combine des traits des styles "préoccupé" et "détaché". Ces individus désirent la connexion mais craignent d'être blessés en relation. Ils ont tendance à repousser les gens par peur de la trahison.

Gardez à l'esprit que les styles d'attachement ne sont pas des catégories rigides, mais plutôt des orientations sur un spectre. Ils peuvent varier d'une relation à l'autre. De plus, ils ne sont pas des jugements de valeur ; ils font partie de notre comportement.

Comprendre les styles d'attachement peut être un outil précieux pour améliorer nos relations avec nos conjoints, nos amis, notre famille et nos collègues. Ces styles peuvent évoluer avec le temps, et les relations peuvent être renforcées grâce à la communication, à la compréhension et à l'amour mutuel. Selon les experts qui s'appuient sur cette grille d'analyse, la clé pour des relations plus épanouissantes réside dans la prise de conscience et le respect mutuel de nos besoins et de ceux de nos proches.