L'euro n'est pas la seule monnaie officielle en France : une autre existe et elle est utilisée tous les jours

Très peu connue, une deuxième monnaie circule en France et des milliers de personnes payent avec.

Non, l'euro n'est pas la seule monnaie officielle en France. Cela peut surprendre, plus de 20 ans après le passage à la monnaie commune européenne, mais la disposition est bien inscrite dans le marbre de la loi. Et, chaque jour, près d'un demi-million de personnes règle ses achats sans sortir les mêmes pièces ou billets que la majorité de population.

Ces consommateurs vivent bien sur le territoire français mais pas en métropole. Ils en sont même très loin. C'est en effet à plus de 16 000km de Paris qu'est en vigueur une toute autre monnaie française : le franc Pacifique (appelé franc CFP). Sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, ainsi que de Wallis-et-Futuna, les habitants disposent de leur propre moyen de règlement. Impossible, donc, dans ces collectivités, de payer en euros.

Crée en 1945, le franc CFP signifiait à l'origine "franc des Colonies françaises du Pacifique", avant qu'Emmanuel Macron, en 2021, ne fasse changer l'appellation en "franc des collectivités françaises du Pacifique".

Un autre cas dans le monde

Là-bas, 1€ équivaut à 119,33174 XPF (XPF étant le sigle). Et les prix appliqués localement sur les produits et service sont, a minima, les mêmes qu'en métropole. Il faut donc s'attendre à compter les francs Pacifique par centaines pour régler ses notes. Mais forcément, la monnaie à disposition n'est pas la même que sur le territoire métropolitain. Dans ces collectivités d'outre-mer, les portefeuilles sont garnis de pièces de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 CFP, ainsi que des billets de 500, 1000, 5000 et 10 000 CFP.

Si le franc pacifique est donc la deuxième monnaie française, il est très difficile d'en trouver en métropole. Seuls la Banque de France et de rares bureaux de change, à Paris, en délivrent pour celles et ceux souhaitant partir dans ces collectivités avec de l'argent local. Autrement, le change se fait directement sur place. Et qu'importe que les deux monnaies soient liées au même pays : une commission de change est prise par les établissements, variant de 3,50 à 5€.

Cette particularité française n'est pas une exception. Un autre cas existe dans le monde, sur l'île de Sainte-Hélène. Ce territoire, détenu par le Royaume-Uni, a lui aussi sa propre monnaie : la livre de Sainte-Hélène, alors que le pays paye majoritairement avec la livre-sterling.