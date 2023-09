Cette grande enseigne va vendre son carburant moins cher partout en France jusqu'à la fin de l'année

Le carburant y sera vendu à prix coûtant à partir du vendredi 29 septembre.

En trois mois, les tarifs à la pompe se sont littéralement envolés. Le litre de Sans-Plomb 95 coûte aujourd'hui 1.94 euro en moyenne en France. Le litre de gasoil est désormais vendu au même tarif (1.94 euro) après avoir subi une hausse de près de 25 centimes depuis le début du mois de juillet ! Si TotalEnergies a décidé de prolonger au-delà de 2023 le blocage de ses prix sous les 2 euros pour la plupart de ses carburants, cela ne suffit pas à calmer le mécontentement de nombreux Français.

Dans ce contexte économique difficile, les opérations "carburant à prix coûtant" pratiquées par la grande distribution se multiplient. Souvent proposées le week-end, elles permettent aux automobilistes de réaliser quelques économies puisque ces jours-là les enseignes proposent leur carburant sans faire aucune marge par rapport à leur prix d'achat. Après Casino et Leclerc, qui ont effectué plusieurs opérations ces dernières semaines, c'est un autre grand distributeur qui va franchir le pas : Intermarché.

Les établissement du groupe les Mousquetaires proposeront le vendredi 29 et le samedi 30 septembre tous leurs carburants à prix coûtant. Avec pas moins de 1 800 Intermarché disséminés un peu partout dans l'Hexagone, il ne sera pas trop difficile pour une grande majorité de Français de trouver de l'essence moins cher pendant 48 heures. La grande enseigne ne s'arrête pas là puisqu'elle a déjà communiqué sur les dates d'autres opérations d'ici la fin de l'année.

les vendredi 29 et samedi 30 septembre,

les vendredi 27 et samedi 28 octobre,

les vendredi 24 et samedi 25 novembre,

les vendredi 15 et samedi 16 décembre.

Avec ces opérations, quelles économies ferez-vous vraiment en allant à la pompe à essence à ces dates précises ? Concrètement, eu égard aux faibles marges dont dispose la grande distribution sur les prix des carburants, les tarifs à la pompe connaissent lors de ces opérations des baisses assez minimes. Étant donné que la marge nette des distributeurs sur le prix au litre avoisine les 2 centimes, l'économie réalisée sur un plein de 50 litres équivaut à environ 1 euro. Pas de quoi sauter au plafond.

En revanche, ces opérations à prix coûtant pourraient bien devenir la norme dans les semaines et mois à venir. C'est en tout cas la volonté du gouvernement. Après le flop de la demande faite à la grande distribution mi-septembre de vendre ses carburants à perte, Emmanuel Macron a revu sa copie. Le dimanche 24 septembre, lors du JT de 20 heures de TF1 et France 2, le président de la République a exhorté les grandes enseignes à vendre leurs carburants à prix coûtant. En attendant de connaître leurs positions, les grands distributeurs, à l'instar d'Intermarché désormais, continueront les opérations ciblées. Surveillez donc le calendrier et notez les dates ci-dessus pour faire de (petites) économies à la pompe !