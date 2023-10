Le vin est-il vraiment meilleur dans un verre à vin ? Les experts ont un avis bien tranché sur la question

Le verre dans lequel vous buvez votre vin a-t-il vraiment une incidence sur son goût ? Il y a une réponse scientifique à cette question essentielle.

Le monde du vin est rempli de traditions, de rituels et de mystères qui entourent cette boisson millénaire. Quand on pense à un verre de vin que l'on souhaite déguster, on pense tout de suite à un verre à pied. Mais est-ce bien nécessaire ? Ne peut-on pas déguster un bon vin dans un verre à eau classique voire dans un gobelet en plastique ? Si certains y voient une hérésie, rien ne l'interdit. Mais l'on pourrait y perdre du plaisir.

Nombre d'œnologues s'amusent d'ailleurs à faire goûter aux néophytes le même vin dans différents verres - en les présentant comme deux vins différents -, poussant même l'exercice jusqu'à y glisser un Châteauneuf-du-Pape dans un verre à pied et dans un verre en plastique. Le résultat est toujours le même : les amateurs trouvent tous le vin dégusté dans un verre à pied meilleur.

En réalité, parmi les nombreux éléments qui contribuent à l'appréciation du vin, la forme du verre est souvent négligée, mais elle joue un rôle crucial dans la manière dont nous percevons et savourons le précieux liquide. Et les scientifiques abondent dans ce sens.

A quoi sert la forme du verre ?

Il peut sembler que la forme du verre n'est qu'un détail esthétique, pourtant son importance va au-delà de l'apparence. Chaque type de vin a des caractéristiques aromatiques et gustatives qui lui sont propres, et le choix du verre peut soit amplifier ces caractéristiques, soit les diminuer. Une étude menée par des chercheurs allemands spécialistes de l'odorat et de la dégustation prouvait dès 2001 que "l'intensité et les notes hédoniques des vins [sont] influencées par la forme du verre" de même que "la complexité des odeurs du vin".

Le nez, c'est-à-dire l'arôme du vin, est l'une des composantes les plus importantes de son appréciation. La forme du verre peut grandement influencer la concentration des arômes qui atteignent notre nez. Par exemple, les verres à vin rouge ont généralement une ouverture plus large que ceux conçus pour le vin blanc. Cela permet au vin rouge de s'oxygéner davantage, ce qui libère ses arômes complexes et riches et au vin blanc de conserver ses saveurs plus délicates.

Certaines maisons de verrerie conçoivent des verres spécifiques pour chaque cépage : chardonnay, pinot noir, cabernet sauvignon, etc. Ces verres sont conçus pour mettre en valeur les caractéristiques des boissons auprès des amateurs avertis. Les verres à chardonnay, par exemple, ont une ouverture plus large pour mettre en évidence les arômes de fruits et de vanille, tandis que les verres à pinot noir ont une forme plus évasée pour mettre en valeur la subtilité et la complexité du cépage.

Ne vous trompez pas de verre !

La capacité du verre est également un facteur clé. Tous les experts et les oenologues indiquent que les verres plus grands sont généralement préférés pour les vins rouges puissants, car ils offrent plus d'espace pour que le vin respire. À l'inverse, les verres plus petits sont parfaits pour les vins blancs et les vins mousseux, car ils préservent la fraîcheur et la finesse des arômes.

En plus de la forme, le matériau du verre joue également un rôle. Le cristal, en particulier, est considéré comme le matériau idéal pour les verres à vin de qualité. Il est fin et léger, ce qui permet au vin de briller de toute sa splendeur. De plus, le cristal a la capacité de maintenir une température constante, ce qui est essentiel pour préserver la fraîcheur du vin.

Le choix du verre à vin peut donc vraiment avoir un impact significatif sur la dégustation d'un vin. Alors, la prochaine fois que vous profiterez du vin, avec modération, prenez le temps de choisir le verre approprié. Votre nez et votre palais pourront découvrir toutes la richesses des arômes et vous en seront reconnaissants.