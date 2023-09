Peut-on boire son verre même si une mouche est tombée dedans ? La science s'est penchée sur cette question essentielle

Peut-on boire dans un verre où s'est glissée une mouche ? Sur le sujet, la science a des réponses sur certains aprioris.

Tout le monde a déjà vécu cette situation : découvrir une petite mouche téméraire qui s'est écrasée dans votre verre. C'est une situation courante, mais elle soulève une question essentielle : pouvez-vous encore boire votre boisson ? La vue d'une mouche flottant dans votre verre peut provoquer un sentiment de dégoût instantané : il est naturel de se demander si cette intrusion inopportune représente un potentiel désagrément.

La science s'est penchée sur cette question en pointant le fait que les insectes, y compris les mouches, sont porteurs de micro-organismes, y compris des bactéries potentiellement pathogènes. Leur contact avec nos boissons peut susciter des préoccupations quant à une forme de contamination.

Plusieurs études ont examiné la question de savoir si la présence d'une mouche dans votre boisson est réellement problématique. Les conclusions sont rassurantes : la plupart des micro-organismes présents dans le corps des insectes ne sont pas dangereux pour l'homme. En fait, l'immense majorité d'entre eux ne survivent pas longtemps dans le milieu acide de nos estomacs.

Sébastien Lebreton, chef de service à l'Institut de recherche en sémiochimie et éthologie appliquée d'Apt, précise auprès de Ouest-France : les mouches déposent des bactéries et des levures dans le verre, "mais rien de dangereux". De plus, la grande majorité des mouches qui s'abreuvent dans nos verres sont des mouches domestiques, elles transportent souvent moins de bactéries que vous ne pourriez le penser.

Comment faire si le dégoût l'emporte ?

Cependant, certains d'entre nous préféreront ne pas prendre de risques et choisiront de jeter la boisson, tandis que d'autres pourront simplement retirer la mouche et continuer à boire sans hésitation. Si vous êtes confronté à cette situation, voici quelques conseils pratiques :

Scrutez la boisson et la mouche. Si la mouche est tombée dans une boisson claire et propre, les risques sont généralement minimes. Si vous êtes réticent à laisser la mouche flotter dans votre verre, retirez-la délicatement. Écoutez votre intuition. Si l'idée de boire la boisson vous dégoûte, il vaut peut-être mieux en commander une nouvelle. Gardez à l'esprit que les risques de boire une boisson avec une mouche sont extrêmement faibles.

En fin de compte, la présence occasionnelle d'une mouche dans votre boisson ne devrait pas être une source d'inquiétude. Cependant, votre propre confort et votre perception personnelle jouent un rôle clé dans la manière dont vous réagirez à cette situation.