Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 2 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Huit millions d'euros sont mis en jeu ce lundi 2 octobre 2023. Le tirage Loto s'annonce riche en émotion. L'heure des résultats est fixée à 21 heures.

[Mis à jour le 2 octobre 2023 à 19h07] Décidément, c'est la saison des grosses cagnottes ! La Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose la coquette somme de huit millions d'euros aux participants du tirage Loto ce lundi 2 octobre 2023. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance moyennant 2,20 euros, le prix de la grille classique. Il est possible de jouer dans un point de vente agréé par la FDJ ou sur le site de la Française des jeux.

Huit millions d'euros est une somme qui commence à être conséquente pour un tirage du Loto. En effet, la cagnotte de base s'élève à deux millions d'euros. Au fil des tirages restés sans grand gagnant, le jackpot est remis en jeu avec un million d'euros de plus à chaque fois. Cela fait donc sept tirages consécutifs que personne ne semble avoir assez de chance pour trouver le résultat du Loto. À noter qu'il n'y pas de plafond de verre au Loto. Sans vainqueur les prochains tirages, la cagnotte pourrait atteindre les 20 millions d'euros facilement, et même plus !

À noter également que la FDJ organise tout prochainement un Super Loto. Vendredi 13 oblige, dans une dizaine de jours, 13 millions d'euros seront mis sur la table. Comme pour n'importe quel tirage du Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. Néanmoins, avec 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros, contre seulement 10 pour un tirage classique, la grille sera exceptionnellement vendue un peu plus cher. Les joueurs qui voudront tenter leur chance devront ainsi débourser 3 euros.