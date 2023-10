Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 16 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Après déjà trois tirages du Loto remportés de manière consécutive, ce lundi 16 octobre 2023, la chance sera-t-elle toujours là ? Réponse à l'heure des résultats.

[Mis à jour le 16 octobre 2023 à 19h17] Incroyable, mais vrai ! Depuis quelques jours, les tirages du Loto qui font de l'un des participants un millionnaire semblent s'enchaîner. De quoi motiver les troupes ! Prochain tirage, ce lundi 16 octobre 2023. Pour y participer, dépêchez-vous, il n'est possible de tenter sa chance que jusqu'à 20h15. La cagnotte du Loto s'élève aujourd'hui à deux millions d'euros. Comme lors de chaque tirage, 10 codes permettant chacun d'empocher 20 000 euros seront également tirés au sort. Les résultats du Loto seront communiqués ici vers 21 heures.

Reste à savoir si la chance sera toujours au rendez-vous car la semaine dernière, sur quatre tirages du Loto, trois se sont tout de même avérés gagnants. En effet, mercredi soir, alors que 12 millions d'euros étaient en jeu, une ou un joueur ayant tenté sa chance ce jour-là est parvenu à empocher le gros lot. Il ou elle avait joué la combinaison suivante : 6 - 10 - 15 - 16 - 24 et le numéro Chance 8. Vendredi 13 oblige, un Super Loto proposant 13 millions d'euros était organisé par la Française des jeux. En cochant les 7, 21, 25, 39, 41 et le numéro Chance 6, un participant est parvenu a remporté le jackpot. Enfin, samedi, alors que deux millions d'euros étaient cette fois mis en jeu, quelqu'un a parié sur les 4, 13, 14, 20, 27 et le numéro Chance 1, empochant à son tour la cagnotte.

Le prochain tirage organisé par la FDJ sera un tirage Euromillions. Mardi 17 octobre, les joueurs auront jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Soixante-six millions d'euros sont en jeu. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros, prix d'une grille classique. Les résultats seront communiqués sur notre site vers 21h30.