Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 18 octobre 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS LOTO. Le tirage est prévu vers 20h45. Les résultats du Loto seront communiqués d'ici 21 heures sur cette page.

[Mis à jour le 18 octobre 2023 à 19h33] Personne n'étant parvenu à empocher le jackpot lundi, la Française des jeux propose un tirage de trois millions d'euros ce mercredi 18 octobre 2023. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Le résultat du jour, composé de cinq chiffres et d'un numéro Chance, sera dévoilé sur TF1 vers 20h45. La combinaison gagnante ainsi que le Joker et les 10 codes à 20 000 euros seront indiqués dans la foulée un peu plus bas sur cette page. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance. La grille coûte 2,20 euros.

À l'heure des résultats, pensez bien à vérifier tous les chiffres de la combinaison gagnante. Car il est possible que si vous n'avez pas trouvé l'un d'eux, vous ayez tout de même coché les autres bonnes cases. C'est en tout cas la bonne surprise qu'a eue un jeune homme ayant tenté sa chance près de Brest à l'occasion du Super Loto du vendredi 13 octobre. En cochant cinq bons chiffres, il a pu empocher la coquette somme de 100 000 euros. Ce jour-là, il fallait avoir joué les chiffres 7, 21, 25, 39, 41 et le numéro Chance 6.

"Il avait commencé avec le numéro 7, mais son fils courant partout l'a obligé à finir son jeu avec des numéros au hasard", révèle la Française des jeux dans un communiqué publié ce mercredi et dont Le Télégramme se fait l'écho. Le jeune homme et sa compagne ont découvert quelques heures plus tard, en regardant la télévision, qu'ils avaient remporté très exactement 100 582 euros. Une somme qu'ils comptent utiliser pour terminer la construction de leur maison et, qui sait, peut-être se marier !