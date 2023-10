Fortes pluies, inondations et vents violents : les Alpes-Maritimes en vigilance rouge, 11 départements en orange

Météo France place le département des Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie-inondation pour la nuit et jusque dans la matinée du vendredi 20 octobre. Trois autres départements sont placés en orange pour les pluies et huit pour les vents violents.

Météo France place plusieurs départements du quart sud-est en vigilance orange à partir de ce jeudi soir et jusqu'à demain. Un épisode "pluvio-orageux particulièrement intense" doit s'abattre sur la région dans la soirée et pendant la nuit. La Drôme, déjà placée en vigilance orange hier, est à nouveau en alerte face aux fortes pluies et au risque d'inondation à compter de 20 heures. Elle sera rejoint dès minuit par les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et surtout les Alpes-Maritimes qui seront elles placées en vigilance rouge de 4 heure du matin jusqu'à 10 heures.

"Les pluies vont se renforcer jeudi soir sur le sud-est du pays et atteindre des intensités importantes sur les départements en vigilance orange au cours de la nuit de jeudi à vendredi", précise le bulletin de l'agence. "Sur les Alpes Maritimes, les cumuls de précipitation vont atteindre 150 à 200 mm sur la durée de l'épisode, ponctuellement 250 mm, voire un peu plus sur les plus hauts reliefs", selon les météorologues. Il ajoutent qu'une "attention particulière doit être apportée dans les vallées et les zones urbanisées" qui sont plus à risque de voir des inondations se former.

Les fortes pluies seront aussi au rendez-vous dans les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes avec des cumuls "de l'ordre de 100 à 130 mm, ce qui est très inhabituel pour ces départements". L'accalmie devrait revenir autour de la mi-journée ce vendredi.

11 vigilance oranges pour vents violents et vague-submersion

Si de fortes pluies risquent sont attendues sur la région, par endroit c'est surtout le vent qui sera violent selon Météo-France. Six département sont placés en vigilance orange vents à partir de 21 heures ce jeudi soir et jusqu'à 6 heures demain matin : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Haute-Loire, la Loire et le Rhône.

Sur les côtes, les intempéries vont augmenter le risque de voir d'importantes vagues se former. La Corse du Sud, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes sont donc concernés par une vigilance orange.