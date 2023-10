Le changement d'heure a bien des effets sur la santé ? Etat des lieux en octobre 2023

Passer à l'heure d'hiver, puis à l'heure d'été... Tous les 6 mois. Est-ce bien raisonnable ?

Chaque année, au printemps et à l'automne, des centaines de millions de personnes à travers le monde ajustent leurs horloges pour se conformer au changement d'heure. Cette pratique, instaurée dans le but d'économiser de l'énergie dans les années 1970, soulève des questions croissantes sur ses conséquences pour la santé humaine. Alors, quels sont les effets pour la santé du changement d'heure, et comment cette perturbation biologique affecte-t-elle notre bien-être général ?

Pour comprendre les effets du changement d'heure sur notre santé, il est essentiel de comprendre un peu notre horloge biologique interne, également connue sous le nom de rythme circadien. Notre corps suit un rythme quotidien de 24 heures, régulant divers processus physiologiques tels que le sommeil, la température corporelle, la sécrétion d'hormones et la vigilance.

Lorsque le changement d'heure est appliqué, cette horloge biologique peut être perturbée. Passer d'une heure standard à l'heure d'été (en avançant l'horloge) ou à l'heure d'hiver (en la reculant) peut décaler notre rythme circadien, provoquant une désynchronisation entre notre horloge biologique interne et les contraintes de notre emploi du temps.

Des effets sur le sommeil

L'effet le plus immédiat du changement d'heure est souvent ressenti sur notre sommeil. Lorsque nous gagnons une heure à l'automne, notre horaire de sommeil peut être décalé, ce qui peut perturber la qualité du sommeil.

Ces perturbations du sommeil peuvent entraîner des problèmes de somnolence diurne, d'irritabilité, de perte de concentration et d'efficacité au travail. Les chercheurs ont également constaté une augmentation temporaire du nombre d'accidents de la route après le changement d'heure.

Des impacts de longs termes

Au-delà des troubles du sommeil, le changement d'heure peut avoir des conséquences sur la santé physique et mentale à long terme. Plusieurs études ont suggéré une augmentation transitoire des risques de crises cardiaques, de troubles de l'humeur (comme la dépression) et de troubles du métabolisme après le passage à l'heure d'été.

Les fluctuations soudaines de la luminosité et de la durée de la journée peuvent perturber la production de mélatonine, une hormone régulatrice du sommeil, de l'humeur et du métabolisme. En conséquence, certaines personnes peuvent ressentir des symptômes similaires à ceux du décalage horaire, même si la transition ne représente qu'une heure.

Bien entendu, les effets du changement d'heure varient d'une personne à l'autre. Les enfants, les personnes âgées et celles ayant des troubles du sommeil préexistants semblent particulièrement sensibles aux changements de l'heure.

Les experts recommandent quelques petites choses pour faciliter l'adaptation au changement d'heure, notamment :